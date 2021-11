PRÁVE TERAZ Minister Gröhling oznámil nové pandemické opatrenia na školách: V hre je predĺženie prázdnin

BRATISLAVA - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na poslednom rokovaní vlády veľmi bojoval o to, aby boli otvorené školy aj počas lockdownu, no už pri blížiacich sa vianočných sviatkoch mierne zjemnil rétoriku a uznáva, že deti bude potrebné poslať na prázdniny už skôr. Presne o sedem dní skôr, pričom túto tému otvoril vo štvrtok večer. Dnes ešte síce nie je nič isté, no po porade s odborníkmi by sa prázdniny skutočne mohli začať skôr.

NAŽIVO Minister školstva oznamuje novinky v prípade škôl:

Vianočné prázdniny by mohli začať už o týždeň skôr

Gröhling túto informáciu prvýkrát poskytol vo večernej relácii Tema dňa v televízii TA3. Vianočné prázdniny pre školákov by sa tak namiesto plánovaného 23. decembra mali začať už 17. decembra . "Minulý rok, keď sme zatvorili školy už v polovici októbra, sme si mysleli, že problém je už vyriešený, ale on nebol vyriešený. My sme ho iba nevideli, čo sa dialo s deťmi. Dnes už vidím, čo sa deje s deťmi, čo to urobilo s ich vedomosťami, sociálnymi kontaktmi... Naozaj budem robiť všetko preto. Zatvorené školy pandémiu nevyriešia, to len očkovanie," argumentuje Gröhling na zotrvaná otvorených škôl. Začiatok takýchto prázdnin však ešte nie je definitívny. "Ja sa ešte musím poradiť s odborníkmi, aby sme si tieto týždne, kedy bude potrebné ostať doma, ustálili a potom takéto rozhodnutie oznámim," podmieňuje dĺžku prázdnin minister.

Zdroj: Topky/Maarty

Zavrú sa krúžky, CVČ a ZUŠ-ky

Ďalšie novinky by však mali nastať už od ďalšieho týždňa. Od pondelka 29. novembra sa majú zatvoriť základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy. Červenú dostanú podľa Gröhlinga aj všetky mimoškolské aktivity a krúžky. "Nikto neoveruje takým spôsobom údaje z daných prevádzok, ako my v prípade škol," hovorí dnes Gröhling keď vysvetľuje svoje konanie v prípade aktuálneho lockdownu.

Povedzme si už konečne pravdu

Minister v návale emócií už dokonca tvrdo povedal, prečo je pre neho neakceptovateľné uzavrieť školy. "Už si to konečne povedzme. Pandémia je problém v prípade starších ľudí a nezaočkovaných. Zatvorením škôl sa pandémia nevyrieši. Mali sme najhorší priebeh pandémie, preto odmietam tvrdenia, že školy sú semenište nových prípadov," pokračuje minister s tým, že ide o náročné rozhodnutie a poďakoval riaditeľom a učiteľom na školách.

Zdroj: Topky/Maarty

Konzílium odporúčilo školy zavrieť

Konzílium odborníkov navrhlo, aby sa prezenčná výučba obmedzila na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí. Zachovať by sa mala podľa nich len prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách.

Strana SaS si však na rokovaní vlády uplatnila právo veta. Súhlasia však s tým, aby bolo testovanie v školách povinné. "Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo," povedal po vláde líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné," povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy. "Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda," dodal.