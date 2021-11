Od pondelka platí prísny COVID automat: Čo sa zmení? Zavádza sa nová kategória, lockdown aj zákazy

BRATISLAVA - Od pondelka budú platné nielen nové vyhlášky, ale aj nový, prísnejší COVID automat. Premiér Eduard Heger včera hovoril o lockdowne pre očkovaných, ktorým sa výrazne obmedzí vstup do prevádzok, nákupných centier aj reštaurácií. Opatrenia by mali platiť tri týždne.

Ak sa však situácia nezlepší, opatrenia sa sprísnia ešte viac. V novom COVID automate vznikne nová kategória a pre nezaočkovaných budú platiť prísne pravidlá. Nebudú môcť ísť do nákupných centier.... Čo sa mení?

Lockdown pre nezaočkovaných

Vláda zavádza tzv. lockdown pre nezaočkovaných, oznámil premiér Heger. Nový COVID automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných v červenej, bordovej a čiernej farbe, teda momentálne vo všetkých okresoch. Nezaočkovaní sú podľa jeho slov momentálne najohrozenejší, robia to pre ich ochranu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Premiér vysvetlil, že nový COVID automat zavádzajú pre stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach, platiť bude od pondelka. Zdôraznil, že pôjde o dočasné riešenie, očakáva, že to bude trvať tri týždne. Následne by mohlo byť ďalším krokom uvoľnenie opatrení pre zaočkovaných. Všetkých vyzval na to, aby sa očkovali. Heger je presvedčený, že očkovanie je jedinou cestou von z pandémie. Vyzval občanov zaočkovať sa. "To či COVID-19 existuje, nie je vec názoru, ale tvrdých dát," povedal.

Vznikla nová kategória "OP"

Úrad verejného zdravotníctva vydal dve nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú vo štvrtok schválila vláda. Vyhlášky zverejnené vo Vestníku vlády SR budú účinné od pondelka 22. novembra a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí.

V COVID automate sú zadefinované tri režimy, z ktorých si môžu prevádzkovatelia a organizátori vybrať. Z vyhlášok, ako aj z COVID automatu, vyplýva, že režim kompletne zaočkovaní sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní) . Znamená to, že osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy OP, OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní) a základ (všetci bez ohľadu na imunitný status).

Nové pravidlá pre deti

"Tieto dve skupiny ľudí budú v mnohých ohľadoch zvýhodňovaní. Nemusia sa dvakrát do týždňa testovať do práce, môžu slobodne chodiť do obchodov, teda nielen do esenciálnych, ale aj do nákupných centier," povedal premiér po rokovaní vlády.

V rámci kategórie OP sú zadefinované aj podmienky pre deti do 12 rokov. Do tohto režimu patria aj deti do 2 rokov, nemusia mať žiadny test, teda majú výnimku. Zmena sa však týka kategórie detí od 2 do 12 rokov. Do nákupných centier či do obchodov, ktoré nepredávajú základné potreby, sa dostanú iba s testom. Potrebujú PCR či LAMP test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Ak sa situácia zhorší, COVID automat sa vypne a aplikujú sa prísne celonárodné obmedzenia

Aktualizácia COVID automatu prichádza v čase, kedy je epidemiologická situácia naozaj kritická a rýchlo sa zhoršuje. "Rýchlo rastúci počet hospitalizovaných pacientov môže rýchlo preťažiť zdravotnícky systém a viesť k humanitárnej kríze s nevyhnutnou zahraničnou pomocou. Na obmedzené obdobie definované uznesením vlády vstupuje do platnosti sprísnená podoba a rušia sa rezortné semafory s výnimkou „školského“," píše sa v obnovenej verzii COVID automatu.

Po tomto obmedzenom období bude v prípade zlepšenia situácie prijatý aktualizovaný COVID automat s rozsiahlejšími uvoľneniami pre osoby s výrazne nižším rizikom hospitalizácie, teda pre zaočkované alebo prekonané osoby v tzv. OP režime. "V prípade pokračujúceho zhoršovania, pokračujúci rast prípadov a prekročenia hranice 3200 hospitalizovaných pacientov bude SR na prahu humanitárnej katastrofy. V tejto fáze odporúčame prijatím uznesenia vlády vypnúť COVID automat a aplikovať prísne celonárodné obmedzenia," uviedli tvorcovia k zmenám.

Nezaočkovaní sa do nákupných centier nedostanú

Ďalšou zmenou je, že prevádzky okrem esenciálnych obchodov sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené. Nákupné centrá majú byť otvorené pre režim OP bez ohľadu na farbu okresu. Pre základný režim a režim OTP majú byť otvorené len v zelených a oranžových okresoch.

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5.00 do 22.00 h. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP. Za esenciálne obchody a služby sa podľa vyhlášky považujú napríklad predajne potravín, drogérie, tlačovín a novín, ale aj knižnice či čerpacie stanice.

Jednotný limit pre hromadné podujatie

Pre hromadné podujatia má platiť pre režim OP 200 ľudí v červenej farbe, 100 ľudí v bordovej farbe a 50 ľudí v čiernej farbe. Zelené okresy a oranžové okresy majú byť pre režim OP bez obmedzení. Pre vstup v režime OTP má platiť pre červené, bordové a čierne okresy kapacitné obmedzenie šesť ľudí. Hromadné podujatia v základnom režime majú byť pre červené, bordové a čierne okresy zakázané.

Vstup do zamestnanie v režime OTP

Vstup do zamestnania v zelených a oranžových okresoch má byť bez obmedzení. Pre zamestnávateľov však nastáva veľká zmena - v červených, bordových a čiernych okresoch má pre vstup do práce platiť režim OTP. Na pracovisko budú môcť vstúpiť len ľudia, ktorí sú očkovaní, prekonali COVID alebo majú negatívny test.

Je to pôvodný návrh konzília odborníkov a aktuálne to znamená, že v OTP budú musieť fungovať všetky podniky a firmy na Slovensku, keďže v lepšej ako červenej fáze nie je žiadny okres. Ak sa zamestnanec nepreukáže ani jedným potvrdením, zamestnávateľ zabezpečí testovanie neočkovaných dvakrát do týždňa. Ak sa zamestnanec odmietne testovať, nepustia ho na pracovisko a bude to vnímané ako prekážka na strane zamestnanca bez nároku na náhradu mzdy.

Obmedzenia aj pre očkovaných

Obmedzenia budú mať aj očkovaní – v čiernych okresoch úplne zatvoria fitnescentrá, wellnessy aj reštaurácie. Predaj jedla v reštauráciách v čiernych okresoch bude možný len cez okienko a cez donášku. Zakázané ostáva v čiernych okresoch aj ubytovanie, a to pre všetkých. Výnimkou je len ubytovanie v karanténe a služobné cesty.

V okresoch v zelených a oranžových farbách má platiť rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriéri. Pre červené, bordové a čierne okresy má byť povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do dvoch metrov.