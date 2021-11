PRIESKUM o očkovaní schladil politikov: Poriadne studená sprcha, Slovensko sa rúti do najhoršieho

BRATISLAVA - Povinné očkovanie seniorov je alternatíva, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť, uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (OĽANO). V tejto súvislosti si televízia Markíza nechala urobiť prieskum týkajúci sa tretej dávky. Jeho výsledky nie sú nijak priaznivé.

Záujem o očkovanie v posledných dňoch výrazne stúpol. Podpísala sa pod to zrejme mimoriadne zlá pandemická situácia na Slovensku, ktorá nás vo svetovom rebríčku sedemdňovej incidencie dostala až na vrchol. Momentálne sa už dá registrovať aj na tretiu dávku očkovania. Televízia Markíza si v tejto súvislosti nechala vyhotoviť prieskum, v ktorom zisťovala ochotu očkovaných ľudí nechať sa zaočkovať posilňujúcou dávkou. Prieskumu sa zúčastnilo 585 respondentov. Jeho výsledky boli zverejnené v diskusnej relácii na Telo a nie sú nijak priaznivé. Zatiaľ čo prítomní politici - europoslankyňa Monika Beňová, Juraj Krúpa a Peter Pčolinský tipovali čísla okolo 60 až 80 percent, realita ukázala hodnotu 45,5 percenta. Niečo vyše 30 percent ešte váha, takmer 23 percent tretiu dávku odmieta. Najmenšiu dôveru voči tretej dávke prejavili osoby vo veku 25-34 rokov, naopak z ľudí starších ako 65 rokov sa vyjadrila v jej prospech zhruba polovica.

Anketári sa ďalej pýtali nezaočkovaných ľudí, či podstúpia vakcináciu v najbližších týždňoch. Z nich len necelé štyri percentá odpovedali kladne, čo je priam hrozivé číslo. Naopak, vyše takmer 67 percent sa očkovať dať nechce, necelá tretina stále váha.

Zdroj: Getty Images

Koalícia preferuje lockdown pred povinným očkovaním

Politici v diskusii uviedli, že v aktuálnej situácii preferujú skôr zavedenie tvrdého lockdownu. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Pčolinský zdôraznil, že negatívny postoj k povinnému očkovaniu majú aj koaličné strany SaS a Za ľudí. „Sme presvedčení, že radšej by sme teraz mali pristúpiť k tvrdému lockdownu," povedal za Sme rodina. Obmedzenia pre nezaočkovaných, ktoré platia od pondelka, podľa neho nevyriešia situáciu.

Beňová postoj k povinnému očkovaniu zmenila. "Na základe vlastnej skúsenosti si myslím, že to nie je správna cesta," uviedla s tým, že aj očkovaní sa môžu nakaziť. Krajiny s vyššou zaočkovanosťou ako Slovensko riešia podľa nej tiež problémy s opatreniami či lockdownami. Uvítala by, ak by pozitívne testovaní dostali informáciu, ako sa správať a liečiť.

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Predstavený návrh daňovo-odvodovej reformy ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) je podľa Krúpu i Pčolinského iba štartom diskusie. "Materiál pôjde do medzirezortného pripomienkového konania, všetci sa k tomu môžu vyjadriť, je dosť času na to, aby sme to učesali," povedal poslanec Sme rodina. Krúpa, ktorý je predsedom parlamentného brannobezpečnostného výboru, súhlasí, aby sa reforma zaplatila aj znížením výdavkov na obranu.

V súvislosti s predloženými reformami nemocníc a národných parkov Krúpa hovorí, že ide o nutné a potrebné zmeny, ktorých prijatie nemožno odsúvať. Poukázal pritom na financie z plánu obnovy určené na optimalizáciu nemocníc. „Sme za reformy, ale musia byť normálne odkomunikované a musia s tým súhlasiť samosprávy a ľudia, ktorých sa bytostne dotýkajú," zdôraznil Pčolinský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Krúpa a Pčolinský pripustili, že zmena paragrafu 363 bude témou až na jar. Beňová poslancov požiadala, aby generálnemu prokurátorovi neobmedzovali kompetencie a jeho spochybňovaním neznižovali jeho kredibilitu v očiach verejnosti. Beňová si myslí, že predseda Smeru-SD Robert Fico by v ďalších voľbách nemal kandidovať za prezidenta.