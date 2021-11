Zdravotníkom došla trpezlivosť, odkaz vláde: Nechajte nás v kľude pracovať! Pochopiť nevedia ani neustálu agresivitu

BRATISLAVA – Množiace sa útoky na zdravotníkov a nariaďovanie pracovnej povinnosti vyburcovali Slovensku lekársku komoru k ostrej reakcii adresovanej politickým predstaviteľom. Tým odkázali, že pracujú aj bez toho, aby im to niekto z parlamentu alebo z iných orgánov štátu pripomínal. Namiesto toho poukázali na zákon, ktorí by mal byť podľa nich prijatý čím skôr.

Lekári, sestry, záchranári a ostatní zdravotnícki pracovníci pripomenuli, že stoja aj počas veľmi ťažkej tretej vlny pandémie koronavírusu pri svojich pacientoch a bojujú o ich zdravie a životy. "Nepochopenie a nevďak ľudí väčšina našich pracovníkov vie akceptovať, aj keď nás mrzia, trápia, rozčuľujú. Povznesieme sa nad ne, predýchame ich. Nechápeme však agresivitu zdravých ľudí voči nám, pričom mnohí z nich budú zajtra odkázaní práve na našu obetavosť," uvádza sa vo vyhlásení Slovenskej lekárskej komory, pod ktorým je podpísaný aj jej prezident Pavel Oravec.

Rovnako tak nechápu agresivitu tých, ktorých už vyliečili alebo uchovali pre život príbuzných a priateľov. "Nechápeme agresivitu zdravých ľudí, od ktorých nechceme nič viac, len nepridávať nám viac stresu, ako prežívame. A nechápeme agresivitu pacientov, ktorí vedia, za akých ťažkých podmienok v súčasnosti pracujeme a obracajú sa k nám kvôli pomoci. Jasnejší je postoj a agresivita ľudí na sociálnych sieťach, lebo tí sa za svoje slová zatiaľ nemusia zodpovedať, ich zbabelosť kryje anonymita," odkázali.

Minimálne dovtedy, kým trvá pandémia, preto žiadajú urýchlené prijatie zákona o trestnej zodpovednosti za psychické a fyzické napadnutie lekára, sestry, záchranára, každého zdravotníka, ktorý je počas svojej práce a v svojom mimopracovnom čase vystavený útokom.

Nariadenie pracovnej povinnosti

Slovenská lekárska komora tvrdí, že zdravotníci chcú aby ich nechali v kľude pracovať. Pripomenuli, že podľa iba pár dní starého zákona postačuje na nariadenie pracovnej povinnosti mimoriadny stav, ktorý máme na Slovensku od začiatku pandémie. Nevyžaduje sa tak na takýto krok už núdzový alebo výnimočný stav, ako to bolo doteraz.

"Inými slovami, zjednodušil sa proces možného nariaďovania pracovnej povinnosti komukoľvek; netýka sa to len zdravotníckych pracovníkov. My lekári a zdravotníci pracujeme aj bez toho, aby nám to niekto z parlamentu alebo z iných orgánov štátu pripomínal. Nedostatok lekárov a sestier nemožno nahrádzať príkazmi, ale zlepšením ich pracovných podmienok, ochranou zo strany štátnych orgánov a poskytnutím spravodlivej odmeny za našu prácu," odkázali kompetentným. Zároveň sa pýtajú, prečo štát na zmiernenie ich boja v prvej línii nehľadá iné cesty.