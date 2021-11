Nový podcast RATTATA: Ratrak je ako vesmírna loď

Jeho služobné vozidlo je štyrikrát drahšie ako šéfa TMR a interiér pripomína vesmírnu loď. „Má satelit, ktorý monitoruje hĺbku snehu a vysokovýkonný navijak, vďaka ktorému sa dostaneme aj do najťažších terénov,“ vysvetľuje Gašparík. No aj úprava svahov najmodernejšou technikou má svoje limity. „Chopok je veterný kopec. Keď fúka vietor, tvoria sa ľadové platne. Vtedy nič nepomôže.“ Porovnávanie s Rakúskom a lepšie upravenými svahmi nemá rád.. „Máme oveľa menej zjazdoviek, najmä modrých a veľa lyžiarov.“ Ťažké srdce má na skialpinistov a návštevníkov strediska, ktorí ignorujú zatváracie hodiny.

„Úprava zjazdoviek nám trvá 4-5 hodín, každý ratrakista chce, aby ráno boli tip-top, no keď vám po nej večer prejdú lyžiari, je to zbytočná robota. Najhoršie je to na jar, keď je kašovitý mokrý sneh. Stačí, aby prešiel jeden človek a urobí polmetrové hlboké brázdy - a do rána to tak zamrzne. Snažím sa im vysvetliť, že ani ja neprídem do kuchyne a kuchárovi nenasypem do polievky soľ alebo nevymažem v počítači článok, ktorý niekto napísal. To je znehodnocovanie našej roboty.“ Zaujíma vás, kedy ide na svahu skutočne o život, či sa môže ratrak prevrátiť, ako sa dá získať vodičák a či budú Majstrovstvá Slovenska v ratrakovaní?

