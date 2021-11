Andrea Kalavská v RATTATA: Nevidím dôvod, prečo by som tento rok nemohla lyžovať!

Bývalá ministerka zdravotníctva, Andrea Kalavská je dnes lekárka v najväčšom nemocničnom kolose, na internom oddelení Nemocnice Kramáre, kde zachraňuje životy covidovým pacientom. V prvej vlne pandémie zostavila konzílium odborníkov, ktorí určovali pravidlá, dnes nad nimi neveriacky krúti hlavou. Do podcastu RATTATA Igora Rattaja, šéfa TMR, prišla v prvý deň locdownu, o hodinu neskôr ju čakala 24-hodinová služba. Priznala, že personál je vyčerpaný a situácia kritická. „Nechcete lockdown? Príďte sa pozrieť na centrálny príjem,“ odkazuje.

„Bola som lekárkou aj v krajinách tretieho sveta a zažila som vojnovú medicínu. Keď sme teraz počuli, že už sme na pokraji humanitárnej katastrofy, musíme sa tak aj správať. Tí, čo vedú tento štát, musia vedieť veľmi rýchlo rozhodnúť a razantne konať. Stále sú to polovičaté riešenia, ktoré sa nejavia ako odborné. Ľudia sú zmätení a nevedia, čo majú robiť. Lockdown je kvôli tomu, že v nemocniciach to nestíhame. Pacienti zomierajú a budú zomierať. Toto je len zabrzdenie. A teraz sa nebavme iba o covide. Viete, čo je katastrofálne? Keď vám zlyhajú obličky alebo dostanete infarkt, v tejto situácii nedostanete adekvátnu starostlivosť.“

Aký dlhý bude lockdown a čo nás čaká po ňom? Otvoria sa lyžiarske strediská a nastavia rozumné pravidlá ako v susednom Rakúsku? „Minulý rok som nelyžovala, ale tento by som veľmi chcela. Nevidím dôvod, prečo nie, keď som zaočkovaná, nosím respirátor, v rade budem dodržiavať 2-metrový rozostup a do kabínky lanovky si sadnem len so svojou rodinou.“ A pridala aj osobnú skúsenosť z Tatier: „Viete, čo mi urobilo radosť? Krásne ma skontrolovali pri okienku s lístkami aj pred vstupom na lanovku. Naozaj ma potešilo, že konečne niekto poctivo kontroluje pravidlá.“

