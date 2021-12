Nové RATTATA o lockdowne a kríze v gastre: Urobili z nás žobrákov

Minister financií Igor Matovič predstavil daňovú reformu. DPH sa konečne zníži na 10 %. Ale nebude to len tak, očakáva krčah vody na stole, zdanené tringelty a detské menu za polovičnú cenu. Nestihol to ani poriadne vysvetliť a vláda podniky zatvorila. Gastropriemysel na Slovensku melie z posledného, je doslova na kolenách. Tretí lockown je zdrvujúci. Majitelia prevádzok dlhodobo upozorňujú na to, že opatrenia zo strany vlády na ich podporu sú nedostatočné. „Po 19 rokoch, čo pôsobím v gastre, sa zo mňa stáva žobrák,“ hovorí v podcaste RATTATA Igora Rattaja, šéfa TMR, Pavol Benčík, majiteľ prevádzok Bencik Culinary Group.

Patria krčah vody, tringelty a detské porcie do daňovej reformy? Prečo sa nimi podmieňuje zníženie DPH na 10%? Už pár dní sa o tom diskutuje na rôznych fórach. „Ja asi žijem v inom štáte. Nestretol som sa ešte s tým, že by sme nevedeli dať polovičnú porciu. Nikdy sa nestalo, že by sme zákazníkom nevyhoveli, keď chceli napríklad jednu pizzu na dva taniere. Aj detské menu je v našich reštauráciách bežné, v ponuke máme minimálne desať jedál. Možno chcel minister len poukázať na to, že by sa toto mohlo zlepšiť. Ale spôsob, akým na to poukázal, je detinský,“ okomentoval návrhy v daňovej reforme P. Benčík, ktorý prišiel do štúdia v prvé dni lockdownu. „Toto je poprava zaživa, minister hospodárstva dlho hovoril o tom, že pomoc musí byť blesková. V Čechách alebo v Rakúsku sme dostali veľmi rýchlo odškodné za nepokryté náklady,“ zhodli sa obaja podnikatelia v gastre. „A u nás? Málokto si vie predstaviť, čo všetko musíme urobiť, aby sme vôbec splnili podmienky. Ešte sme ani podporu nedostali a už prichádzali kontroly... Je zarážajúce, že peniaze, ktoré pre nás vyčlenil Brusel, sa neminuli a my ledva prežívame. Trpíme, lebo nás stále niekto ponižuje a zaživa popravuje. Neviem, dokedy to takto vydržíme. Dokedy nás bude baviť sa znova a znova zadlžovať?,“ pýta sa znechutene.

Za rok a trištvrte sú majitelia prevádzok už tretí raz obmedzení v podnikaní a vlastne nevedia, na čo majú nárok. „Na trhu pôsobím skoro 19 rokov a stáva sa zo mňa žobrák, ktorý musí čakať, čo mu štát podhodí,“ dodáva majiteľ Bencik Culinary Group

Čo ďalej? Aké riešenia navrhuje? A čo by najradšej zakázal?

