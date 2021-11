Naozaj je situácia na Slovensku taká zlá? Dátovi analytici to povedali jasne: Dobré správy!

Od pondelka je väčšina Slovenska zafarbená do bordova či čierna. Výnimkou je len zopár okresov na západe Slovenska. Bratislava, Dunajská Streda a Galanta sú červené, Komárno a Šaľa oranžové a neplatia tu tak prísne pravidlá. Odborníci však vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu navrhli súbor sprísnených opatrení, ktoré by vo veľkom znevýhodňovali a obmedzovali neočkovaných a naopak, zvýhodňovali očkovaných. Dáta bez pátosu sa však pozreli na to, ako to je naozaj, a pre ľudí priniesli viacero pozitívnych správ.

„Nie sme v ľahkej situácii, ale jediné, čo nám pomôže je racionálny pohľad na situáciu, analýza existujúcich dát a predikcia, čo nás čaká. V alternatívach: pesimisticky, neutrálne, optimisticky,“ vysvetlili. Najprv sa pozreli na údajne dramatický nárast pozitívne testovaných Slovákov. Posledné dni totiž pribudli tisíce pozitívnych – 5341, 6713, 6805, 6502, 5338, 3015 sú denné počty nakazených za uplynulý týždeň. Avšak, posledný októbrový týždeň boli tie čísla oveľa nižšie – a to 2850, 4746, 4981, 4587, 5142, 4036, 1856.

„Tento týždeň v utorok, stredu, štvrtok a aj v piatok boli čísla vysoké, rekordné, dramaticky vystúpali, „zas viac, ako 6 tisíc“. Médiá. Sumár 25361 tento týždeň za 4 dni je o 30% viac, ako 19456 za rovnaké 4 dni minulý týždeň. Skutočne +30%?“ zamysleli sa dátoví analytici. Čísla za uplynulý týždeň premietli do návštevy krčmy. Poukázali na to, že ak by si chlap dal jeden týždeň namiesto dvoch pív tri a tie by neboli desiatky, ale dvanástky, tak by si nielenže dal viac pív, ale aj silnejšie s vyšším obsahom alkoholu, čo sa premietne do toho, že chlapa z toho začne „motať“. Podľa dátových analytikov za to môže aj to, že si dal viac pív, aj to, že boli silnejšie. Následne tieto skutočnosti premietli do údajne mimoriadne vysokých čísel pozitívne testovaných.

„Minulý týždeň bola pozitivita testov 26,6% a tento týždeň bola 31%. To Vám a aj nám povedali. A vysvetlilo by to nárast počtu pozitívnych o takmer 17%. Ale nárast bol 30%. Kde do čerta je rozdiel a prečo sa to stalo? Nepovedali Vám (ale my sme to pre Vás zistili), že sa tento týždeň urobilo za 4 dni 82,000 testov. Minulý týždeň sa urobilo za 4 dni 73,000 testov. Objem narástol o viac, ako 12%. Robí to rozdiel? Robí a veľký,“ poukázali analytici s tým, že pre Slovensko je mimoriadne dobrá správa, že sa uplynulý týždeň robilo oveľa viac testov. A to z dôvodu, že tí, ktorým vyšiel pozitívny test, to majú teraz čierne na bielom a ak by sa nezvýšil denný počet vykonaných testov, zrejme by sa túto správu dozvedeli neskôr, ak vôbec.

Okrem toho dodali, že rovnaký princíp by nastal aj v prípade, ak by sa väčší počet testov robil aj predminulý týždeň. Ak by sa totiž rozdiel oboch týždňov v počte vykonaných testov (9-tisíc) vynásobilo priemernou pozitivitou testov (0,266), dostali by sme číslo 2394 – toľko ľudí by pravdepodobne testy odhalili. Podľa analytikov by však toto číslo bolo menšie. „Ale záleží, v ktorom okrese by sa boli bývali robili. Ak by to bolo v Starej Ľubovni, kde bola pozitivita 45%, tak by bolo zistených pozitívnych viac. Ak by sa robili v Dunajskej Strede, škoda peňazí,“ upozornili. Inými slovami – aj keď pribudlo o takmer 30 percent viac pozitívnych a pozitivita testov vzrástla z 27 na 31 percent, bolo uplynulý týždeň v rovnakej skupine testovaných o 17 percent pozitívnych viac. Okrem toho sa zistilo o 12 percent viac pozitívnych vďaka vyššiemu reálnemu počtu vykonaných testov, a to vo väčšej testovacej skupine.

„Nechávame na epidemiológov, aby vypočítali reprodukčné číslo, ale upozorňujeme, že rast počtu pozitívnych NIE JE 30%. Aj vďaka ministerstvu sa tento rok robí viac PCR testov, čo umožňuje lepšie rozumieť KDE, KOĽKO pozitívnych je. A trend je „náš friend“, lebo počet testov stále rastie. Good job. Rast hustoty pozitívnych je asi 17% a je to významné číslo, ktoré spôsobí, že narastie počet hospitalizovaných v nemocniciach. Je asi rozumné predpokladať, že nárast počtu príjmov za „nejaké“ porovnateľné obdobie bude okolo tých 17%. Nie, nebude +30%. Bude skôr +17%,“ vysvetlili analytici s tým, že reportované príjmy do nemocníc majú oneskorenie zhruba 6 dní po reportovaní pozitivity v denných štatistikách.

Okrem iného trojnásobok počtu pozitívnych a dvojnásobná pozitivita spôsobila, že narástli príjmy v nemocniciach, avšak, dobrou správou je, že odvtedy rastieme pomalšie a čísla vyzerajú byť stabilné. „Nárast v stave počtu pacientov v nemocniciach, ktorí sa zdvojnásobil z 1000 na 2000 za 17 dní (od 20. októbra do 5. novembra) by sa nemal opakovať a rast bude oveľa pomalší a podporené to bude naopak nárastom priemerného počtu prepúšťaných pacientov v novembri (čo sa už v prvých 4 dňoch prejavuje v počte 890 prepustených/zomrelých). Howgh,“ konštatovali a poukázali pritom na odhady, ktoré prezentovali ku koncu októbra – podľa ich výpočtov malo byť na konci októbra 1200 až 1600 hospitalizovaných a reálne ich bolo 1413, teda presne v strede ich intervalu, trafili sa aj do počtu pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Na záver konštatovali, že čím viac pozitívnych sa odhalí, tým lepšie.