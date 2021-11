Čo spôsobujú neočkovaní pacienti nemocniciam? Odborníci vytasili čísla! Kulkovský odkazuje: Takto sa fungovať nedá

BRATISLAVA – Nemocnice zažívajú v tieto dni ďalší nápor chorých s diagnózou Covid-19. Štatistika pritom jasne dokazuje, že hospitalizovaní sú vo výraznej miere neočkovaní pacienti. Rovnako tak je z pohľadu na čísla jasné, že práve títo končia aj výrazne viac na pľúcnej ventilácii. Dopady to má však na celkový chod nemocníc a aj na oddelenie, ktorých sa to možno na prvý pohľad priamo netýka.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili na to, že odkedy vyčíňa delta vlna, potrebovalo pľúcnu ventiláciu 745 pacientov. Iba 13 percent z toho tvorili očkovaní pacienti a až 87 percent neočkovaní. V číslach to znamená, že očkovaných na ventilátoroch bolo 98, neočkovaných 647. "Ventilátory sú, samozrejme, pre každého. Ale len si predstavte, že ak by sme boli zaočkovaní všetci, tak by sme prijali na ventilátory asi 200 pacientov namiesto 745," poukázali.

VIDEO Situácia sa zhoršuje veľmi rýchlo, denne pribúda viac ako 6-tisíc prípadov, z hospitalizovaných zomrie okolo 20 percent

Podľa ich slov sa "biela medicína a elektívne operácie sa nerobia nie preto, že treba kŕmiť sebestačných pacientov pri vedomí, prípadne na kyslíku. Všetko, čo bolo zrušené, bolo ZRUŠENÉ preto, že je málo anesteziológov a špeciálnych sestier, ktoré sú potrebné pri ventilovaných 24 hodín denne."

"Ak si predstavíte, že potrebujete na 4 pacientov na ventilátore 1 anesteziológa, tak tých anesteziológov potrebujete na zabezpečenie 24 hodín 7 dní v týždni presne 4 v zamestnaneckom stave. A to si ešte sem-tam niekto potrebuje zobrať dovolenku, OČR, prípadne sa ide vzdelávať. Takže dávam 5. Na jedného pacienta potrebuje štát 1,2 anesteziológa schopného služby," upozornili s tým, že dnes potrebujeme pre očkovaných 28 anesteziológov a pre neočkovaných 186 anesteziológov.

"Už rozumiete, prečo máte v okrese zavretú pizzérku, v Tatrách lanovku a deti nemôžu na východe športovať v klube? A na čo "do psej matere" čakáte? Na toho svojho anesteziológa? Dvoch mám v rodine, dám vám na nich číslo, že sa spýtate, aké sú šance sa z tej ventilácie dostať potom, ako vás prebudia?," dodali.

Takto sa fungovať nedá

Lekár Milan Kulkovský v nadväznosti na to upriamil pozornosť aj na to, že problematika starostlivosti o takzvaných nekovidovych pacientov sa netýka len anestéziológov a odkladania operácií pre ich nedostatok. "Problém majú viaceré nekovidove oddelenia. Najmä interné. O pacientov sme na internom oddelení nemali nikdy núdzu," priznal. Doplnil však, že teraz im z 95 lôžok zostalo 70. "Na nich musíme “točiť” rovnaký počet pacientov, teda rýchlejšie prepustenie…," dodal.

Keďže ARO sa podľa jeho slov plní a sústreďuje na pacientov s koronavírusom čoraz viac, tí, ktorí Covid-19 nemajú, končia na ventilácii na internej JIS. "Prichádzame tak o lôžka pre pacientov s infarktom, poruchami srdcového rytmu, sepsami, embóliami, kolapsmi, zlyhávaním orgánov, intoxikáciami," uviedol. Takáto situácia ich tiež núti skôr pacientov prekladať z monitorovacieho lôžka. "A keby sa niečo stalo, obvinia nás," dodal s tým, že takto sa fungovať nedá.