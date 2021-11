Blíži sa bod zlomu: Padol rekord tretej vlny! Lengvarský hovorí o tvrdších opatreniach v čiernych okresoch

BRATISLAVA - Na Slovensku máme každým týždňom viac a viac čiernych okresov. Situácia sa zhoršuje a počty prípadov denne presahujú 5-tisíc. Zlá je aj situácia v nemocniciach. Výhody v ťažkých časoch mali mať práve očkovaní, no v čiernych okresoch to tak nie je. Budú sa meniť pravidlá?

Prípadné zmeny v COVID automate by malo Konzílium odborníkov preberať po Dušičkách, či to bude tento týždeň však nie je jasné. Pred sviatkami neplatili žiadne obmedzenia, preto nechceli pravidlá meniť. Sľúbili však, že sa zmenou budú zaoberať. Očkovaní v čiernych okresoch totiž nemajú sľubované výhody, keďže väčšina prevádzok je zatvorená. Sťažujú sa aj majitelia.

Budú tvrdšie opatrenia?

Epidemická situácia na Slovensku je v súvislosti s novým koronavírusom stabilná. Napriek tomu padol rekord tretej vlny koronavírusu. Včera pribudlo celkovo viac ako 7-tisíc pozitívnych prípadov, z toho 5361 odhalili PCR testy, pozitívny antigénový test malo 2006 osôb.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ľudí vyzval, aby využili možnosť očkovania a tiež, aby dodržiavali nastavené opatrenia. S odborníkmi sa v stredu ráno rozprával na Úrade verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom, aby sa tvrdšie vynucovali opatrenia. "Situácia je zatiaľ stabilná, ale blížime sa k bodu, keď budeme musieť prijať tvrdšie opatrenia," hovorí o vývoji pandémie minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Naznačil, že situácia v okresoch s najhoršou situáciou by sa mohla "riešiť inak". "To znamená, či už formou nejakých prísnejších kontrol alebo opatrení, ktoré budú prijímané na úrovni regionálnych hygienikov," povedal. Avizoval, že bližšie informácie prinesie po rokovaní vlády alebo budúci týždeň.

Očkovaní by mali byť zvýhodnení

Gröhling hovorí, že SaS je stále presvedčená o tom, že očkovaní by mali byť zvýhodnení. Zaočkovanosť je podľa neho jediná možnosť, ako sa z tohto celého dostať. "Dlhodobo hovoríme o tom, že očkovaní by mali byť zvýhodnení a že by tam mala byť nejaká motivácia. V tomto sa náš postoj nemení," zdôraznil minister školstva.

Pozrite si základné opatrenia v čiernych okresoch