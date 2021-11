Prechod Bratislavy do červenej fázy sa dotkne najmä neočkovaných ľudí, tvrdí primátor Vallo

Primátor Bratislavy Vallo o komároch, zápchach, ale aj výberových konaniach

BRATISLAVA - Prechod Bratislavy od pondelka (8. 11.) do červenej farby, prvého stupňa ohrozenia v rámci COVID automatu, sa dotkne najmä neočkovaných ľudí, ktorí už bez testu alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia nebudú môcť ísť do reštaurácie či posilňovne. Upozornil na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Novinkou podľa neho bude aj to, že v interiéri už bude namiesto nosenia ochranných rúšok povinný respirátor.