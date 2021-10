Prehliadky tiel zosnulých budú v gescii ÚDZS: Lekári dostanú viac! Pripravuje sa nový systém digitalizácie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) ohlásil, že sa pripravuje nový systém digitalizácie, tzv. ePrehliadka. Vďaka nemu bude možné zabezpečiť zdieľanie údajov medzi úradmi.

Počiatočná kritika bola neopodstatnená

Bláhová poukázala na to, že výdavky za obhliadky tiel od roku 2017 sústavne rástli. Priblížila, že každoročné súťaženie medzi súkromnými spoločnosťami spôsobovalo „cenovú špirálu“. V tejto súvislosti tiež uviedla, že pri prehliadkach prostredníctvom súkromných spoločností dochádzalo aj k vážnejším nedostatkom. Po novom obhliadku tiel zabezpečujú podľa rozpisov v jednotlivých krajoch priamo lekári. Podľa Bláhovej funguje nový systém bez problémov.

Renáta Bláhová Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Ukázalo sa, že počiatočná kritika nového systému z radov lekárov bola neopodstatnená," povedala. Riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Michal Palkovič skonštatoval, že aktuálne v obhliadkach nemajú "žiadne veľké prestoje".

V niektorých regiónoch je záujem vyšší

V niektorých regiónoch evidujú podľa neho zvýšený záujem o túto službu, ktorá prevyšuje možnosti rozpisov z dobrovoľnosti. "Prehliadky lekári vykonávajú naďalej odborne a včas, no po novom je služba zabezpečená s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov," povedal.

Michal Palkovič Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pozostalým by do budúcna mal pri vybavovaní príslušných dokumentov pomôcť aj nový projekt ePrehliadka. Po novom si tak budú môcť inštitúcie vymieňať informácie elektronicky. Uľahčiť prácu by mal nielen ÚDZS, Štatistickému úradu SR, Národnému centru zdravotníckych informácií a matričným úradom. Zrýchliť by sa mal aj samotný výkon prehliadky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar