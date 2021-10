Kontrola opatrení zlyháva! Premiér Heger tvrdí, že vláda urobila všetko: Je to na zodpovednosti občanov

BRATISLAVA - Reformy nemôžu neprejsť, keďže boli definované v programovom vyhlásení vlády (PVV). Ak parlament podporil program vlády a napokon reformy neodhlasuje, bol by to výsmech občanom do tváre. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

archívne video

Reformy sú podľa neho pripravené, jedinou prekážkou je politická vôľa, ktorú zatiaľ nedeklaruje hnutie Sme rodina. Heger tiež potvrdil, že núdzový stav sa zavádzať nebude. Uznal, že kontrola opatrení zo strany polície napríklad v regiónoch zlyháva.

"Reformy nemôžu neprejsť. Spreneverili by sme hlasovanie národnej rady voči programovému vyhláseniu vlády. Parlament nie je holubník. Keď vyše 90 hlasmi zahlasuje za programové vyhlásenie vlády, v ktorom definuje reformy, ktoré ide vykonať, a nakoniec ich neurobí. Veď to je výsmech občanom do tváre. Ako by sme mohli vôbec ďalej fungovať?" vyhlásil premiér s tým, že aj Sme rodina hlasovalo za PVV. Bude preto s hnutím rokovať. Doplnil, že reformy chce 70 percent občanov.

Stotožňuje sa so Sme rodina

Stotožňuje sa s výhradami Sme rodina, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má chodiť do regiónov vysvetľovať reformu nemocníc. Doplnil, že to sa už deje. Ako budú nemocnice vyzerať sa podľa premiéra nedozvieme pred komunálnymi voľbami, keďže situácia sa má monitorovať dva roky.

Reforma súdnej mapy má priniesť zväčšenie obvodov, aby boli rozhodnutia súdov rýchle, spravodlivé a zrozumiteľné, hovorí premiér. Priznal, že v komunikácii reforiem vláda zaostáva. Heger potvrdil, že vláda už nezavedie núdzový stav. "Verím v to, že občania sú rozumní," povedal s tým, že núdzový stav nie je riešenie. "Zase by ho bolo treba vynucovať," myslí si, pričom nechce diktovať ľuďom, čo majú robiť.

S kontrolou opatrení je problém

S dodržiavaním a kontrolou opatrení je u nás problém, pretože napríklad v regiónoch sa naráža na rodinné väzby, myslí si premiér. "Je im ťažko ľudsky vyžadovať dodržiavanie pravidiel," povedal.

Polícia musí podľa neho zabezpečovať pravidlá, ktoré nastavil štát. Štát urobil podľa Hegera všetko preto, aby chránil rizikové skupiny pred nákazou. Ak by sa podarilo zvýšiť zaočkovanosť u obyvateľov nad 50 rokov, zmiernili by sa podľa neho aj opatrenia a žili by sme komfortnejší život. Povedal, že teraz je to na zodpovednosti obyvateľov.