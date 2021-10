VIDEO Mimoriadna schôdza odvolávania Sulíka: Ministrom zostáva aj naďalej, prekvapivá podpora od OĽaNO!

VIDEO Richard Sulík reaguje na dnešné hlasovanie:

Sulíkovi podľa jeho vlastných slov padlo veľmi dobre, že proti návrhu hlasoval aj celý klub OĽaNO a Sme rodina. Igorovi Matovičovi je vďačný za jeho slová. Ficov návrh na odvolanie bol vraj veľmi slabý. "Je to silný signál a ľudsky mi to veľmi dobre padne a vidím, že máme v koalícii ja a strana SaS veľmi silnú podporu. Práve tieto kroky veľmi dobre zotavujú koalíciu," hovorí Sulík a avizuje podporu poslancov SaS proti pripravovanému návrhu odvolávaniu ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).

Aktualizované 17:10

Richard Sulík zostáva vo funkcii ministra hospodárstva . Vo funkcii ho podržalo 84 hlasov poslancov. Celý klub OĽaNO, SaS a Sme rodina ho vo funkcii ministra podržali. Za jeho odvolanie boli len poslanci z opozície.

Aktualizované 16:41

Poslanci neparlamentnej strany Hlas-SD nepodporia Sulíka vo funkcii. Podľa nich sa v plnej nahote ukázal, že mu na Slovensku nezáleží, lebo vraj "on má už o svoju budúcnosť postarané na austrálskom ranči".

Aktualizované 16:20

Klub OĽaNO krátko pred hlasovaním ohľadom podpory Sulíkovi mierne prekvapil. Igor Matovič ako líder hnutia oznámil, že napriek tomu ako sa k ním "SaS správa", tak poprosil poslancov za tento klub, aby Richarda Sulíka vo funkcii podržali. "Ten verejný záujem krajiny a aj pre ľudí, ktorí nás volili je väčší ako tieto škriepky. Verím, že toto ocenia aj v klube SaS a bude to ako nový začiatok, ale ak to chceme ťahať ďalej takto, tak to radšej položme," povedal Matovič. "Na oplátku očakávame, že sa už nebudú správať ako taký "trucovitý" partner. Sulík mi sľúbil vernosť až za hrob, bohužiaľ za tú dobu vládnutia bolo takýchto chvíľ veľmi, veľmi málo," posťažoval sa minister financií.

Krátko pred brífingom sa však išli matovičovci spolu s poslancom Jozefom Pročkom poradiť. Nateraz však nie je isté o čom.

Aktualizované 12:09

Rozprava k tomuto bodu skončila a tým pádom aj schôdza. Dopoludňajšie rokovanie sa skončilo a bude pokračovať nasledujúcim programom o 14:00. Hlasovanie o Sulíkovom odvolaní sa očakáva o 17:00 podvečer. Sulík pred hlasovaním prezradil, že má podporu od klubu Sme rodina.

Aktualizované 11:28

Sulík dnes prvýkrát v závere rozpravy vystupuje za rečníckym pultom. Po vystúpení Romana Foltina (manažéra strany SaS) poďakoval za dôveru. Sulík menuje bod po bode čo na ministerstve urobili v súvislosti s rastúcimi cenami energií.

Aktualizované 11:06

Do rokovacej sály už prišiel aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Aktualizované 10:47

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) prerušil schôdzu do 11:00.

Aktualizované 10:16

Po Mazurekovi sa v pléne postavil za rečnícky pult aj Erik Tomáš (nezaradený) z Hlasu-SD, ktorý Sulíkovi vyčíta, že o vyšších cenách energií vraj vedeli už od leta.

Aktualizované 9:43

Poslanci po úvodnom bode schôdze opäť pokračujú v rozprave o odvolávaní Sulíka. Prvý v rozprave vystupuje líder ĽSNS Marian Kotleba, po ňom nasleduje Milan Mazurek (nezaradený).

Utorková schôdza bola ostrá, Fico žiadal od Sulíka predložiť vysvedčenie

Poslanci Národnej rady (NR) SR celý piaty rokovací deň 48. schôdze venovali diskusii o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). V rozprave vystúpilo sedem zákonodarcov, ktorí boli prihlásení písomne. Do debaty sa niekoľkokrát zapojil aj šéf rezortu hospodárstva. V závere dňa sa do rozpravy ešte ústne prihlásilo päť poslancov. Návrh na odvolanie inicioval opozičný Smer-SD.

Sulíkova tvrdá odpoveď

Líder Smeru-SD Robert Fico v úvode dňa požiadal Sulíka, aby predložil maturitné vysvedčenie, pričom naznačil, že bolo sfalšované. Minister ho následne priniesol. Zdôraznil, že žije čestný život, nie "fejkový".

Viacerí opoziční poslanci sa zároveň pýtali na ranč v Austrálii. Chceli vedieť, aký je ranč veľký, koľko stál a s kým ho vlastní. Sulík ozrejmil, že ho kúpil v roku 2019 spolu s ďalšími dvoma fyzickými osobami nepriamo cez spoločnosť a zobral si naň úver.

Vraj za celú dobu ministrovania nič racionálne nepriniesol

Podľa predkladateľov návrhu na jeho odvolanie nepredstavil Sulík jediné racionálne riešenie, ten to odmietol. Spomenul napríklad zavedenie transparentnej regulácie prirodzených monopolov v energetike, prijatie novely zákona o kritickej infraštruktúre, novely atómového zákona či opatrenia na to, aby dostali Mochovce do funkčného stavu.

"Doterajšie verejné vyhlásenia a praktická nečinnosť Sulíka ako ministra hospodárstva SR potvrdzujú absolútnu nespôsobilosť Sulíka na výkon tejto mimoriadne dôležitej exekutívnej funkcie," konštatujú poslanci v odôvodnení návrhu.

Plénum by sa dnes (27. 10.) ráno okrem tohto návrhu malo zaoberať aj novelou daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Tá by mala, okrem iného, vylúčiť daňovo nespoľahlivé osoby. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov na dobrovoľné plnenie si svojich daňových povinností. Následne by mali poslanci pokračovať v diskusii o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva.