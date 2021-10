Druhé Sulíkovo "kilečko" obsahuje 207 opatrení na uľahčenie podnikania: Ušetriť by mali 200 miliónov eur

Richard Sulík

BRATISLAVA – Druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne ministerstva hospodárstva (MH) sa zmenšil z pôvodných 469 na 207 výsledných opatrení. Spolu by mali podnikateľskému sektoru ušetriť až 200 miliónov eur, odhadol vo štvrtok minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Návrh je predložený do medzirezortného pripomienkového konania a rezort by ho chcel po schválení vládou predložiť do parlamentu ešte v novembri.