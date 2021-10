Odškodnenie prevádzok by sa mohlo prijať čoskoro: V rokovaniach o daňovej brzde došlo podľa Sulíka k posunu

Richard Sulík

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – V rokovaniach o zakomponovaní daňovej brzdy do zákona o rozpočtovej zodpovednosti došlo k posunu a rokovania sú naďalej veľmi intenzívne. Vo štvrtok to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), podľa ktorého je pre liberálov daňová brzda v novele ústavného zákona naďalej veľmi dôležitá. Novelu tohto zákona by mal parlament prerokovať v utorok (2. 11.).