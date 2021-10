Odchod do Austrálie? Sulík u protinožcov kúpil usadlosť, prehovoril o plánoch: Odkaz Matovičovi!

Minister hospodárstva sa svojimi zámermi na pokojný život, ktorý si chce jedného dňa dopriať na usadlosti v Austrálii, nijako netajil. Práve naopak, známe sú už niekoľko rokov a prezradil ich on sám. Prehovoril o nich už po svojom vstupe do vysokej politiky.

archívne video

Teraz sa však jeho plány ohľadne politického dôchodku stali opäť témou, ktorá zarezonovala na politickej scéne. Postaral sa o to paradoxne jeho koaličný partner a minister financií Igor Matovič (OĽaNO). „Richard Sulík povedal na začiatku tejto vlády, keď sme dohodovali koalíciu, že toto je jeho posledné vládnutie. Má svoj ranč v Austrálii a chce ísť potom žiť do Austrálie. Ja s tým počítam, že splní tento sľub, ktorý mi osobne dal. Spolieham sa na to, že dodrží to, čo hovoril takto pred rokom a pol,“ vytiahol financmajster v rozhovore pre Nový čas.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Richard Sulík tak po slovách svojho koaličného partnera musí vysvetľovať nielen to, ako je to s jeho odchodom z politiky, ale aj rančom v Austrálii. „Slovensko milujem, vrátil som sa sem z Nemecka a žijem teraz tu a chcem tu ešte zostať. Ale je tiež pravda, že zimné mesiace tu možno nebudem. Zabite ma,“ povedal v relácii TV Markíza. Pre Hospodárske noviny neskôr doplnil, že je jeden z troch vlastníkov "nejakej menšej usadlosti.“

Zdroj: Getty Images

Ďalší dvaja spoločníci sú podľa ministra verejne neznáme súkromné osoby. Doplnil tiež, že v Austrálii kvôli pracovnej vyťaženosti nebol už dva roky. „Uvedenú nehnuteľnosť plánujem využívať až v dôchodkovom veku, čiže najbližších dvanásť rokov to téma pre mňa nie je,“ uviedol Sulík. Matovičovo očakávanie o odchode do Austrálie sa teda zatiaľ splniť nechystá.

Na financovanie usadlosti si mal zobrať bankový úver a tretinové vlastníctvo nehnuteľnosti v zahraničí vraj priznal aj v majetkovom priznaní politikov, ktoré však ešte zverejnené nie je.