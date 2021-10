Gröhling oznámil REFORMNÝ skok: Školstvo sa posúva! Maturita bude a verí, že platy učiteľov sa zvýšia

Minister školstva Branislav Gröhling verí, že v nasledujúcich týždňoch dospeje v súvislosti so zvyšovaním platov učiteľov k pozitívnemu výsledku. Zároveň oznámil schválenie troch dôležitých zákonov pre regionálne školstvo a hovorí o veľkom reformnom skoku.

Bude na platy? Polmiliardový balík je vo hviezdach, dohoda chýba: Šéf školstva musí zabrať! Z učiteľa je rukojemník

Nastáva reformný školský skok

Tri dôležité zákony pre regionálne školstvo, ktoré sú základom pre reformu školstva, umožnia rezortu zavádzať dôležité zmeny, ktoré dlhodobo požadujú učitelia, rodičia alebo odborná verejnosť. "Dnešným dňom oficiálne začína reformný školský skok a tie najväčšie reformy, ktoré budeme prinášať počas tejto vlády a ich cieľom je posunúť slovenské školstvo do 21. storočia," povedal šéf školstva.

Tri novely, ktoré boli včera v parlamente prijaté, tvoria nosnú kostru jednotlivých reforiem, no množstvo ďalších reforiem bude prijatých mimo paragrafov alebo mimo jendotlivých vyhlášok priamo v školách. "Vďaka týmto novelám budeme môcť prioritne meniť obsah vzdelávania, digitalizovať školstvo, skvalitniť vzdelávanie učiteľov a podporiť inkluzívne vzdelávanie," uviedol.

Štyri kľúčové oblasti

V troch zákonoch je stovka zmien, či už systémových, alebo menšch, ktoré pocítia iba riaditelia škôl alebo rodičia. Medzi kľúčové zmeny patrí napríklad zefektívnenie procesu prijímacieho konania, úprava maturitnej skúšky, začiatok optimalizácie (školy sa budú môcť združovať v rámci klastrov), zníženie administratívnej záťaže, zavedenie školských podporných tímov, nové možnosti ukončenia základných škôl, zavedenie digitálnych koordinátorov, zadefinovanie inkluzívneho vzdelávania po prvýkrát aj v zákone, zavedenie pojmu národnostné školy a mnohé ďalšie.

Pre Gröhlinga a rezort školstva sú dôležité najmä štyri oblasti - reforma obsahu vzdelávania, kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov, podpora moderných prístupov a výrazná podpora žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorej sa venuje štátna tajomníčka Svetlana Síthová. Na čiatkové zmeny by malo byť vyčlenených 50 miliónov eur.

Verím, že platy učiteľov sa zvýšia

Gröhling sa vyjadril aj k platom učiteľov a verí, že dôjdu k pozitívnemu výsledku, aj keď zatiaľ sa na ničom nedohodli. V tejto súvislosti rokuje nielen s ministrom financií Igorom Matovičom, ale aj s predsedom vlády Eduardom Hegerom. "Verím, že nasledujúce týždňu dospejeme k pozitívnemu výsledku," uviedol.

Šéf rezortu chce, aby k zvyšovaniu platov učiteľov došlo. "Je mi ťažko povedať, či to bude, alebo nie," uviedol šéf rezortu školstva. Ako doplnil, nezávisí to len od neho. V aktuálnom návrhu nie sú totiž vyčlenené žiadne financie nielen na platy učiteľov, ale na platy všetkých štátnych zamestnancov, a zamestnancov vo verejnej správe. Nespokojnosť s tým, že sa v návrhu rozpočtu na rok 2022 nemyslelo na zvyšovanie platov učiteľov, vyjadril napríklad Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ale aj Slovenská komora učiteľov.

Maturitná skúška tento rok bude, nezrušíme ju

Maturitná skúška sa v tomto školskom roku bude konať a nebude zrušená. "Budeme sa pozerať na obsah jednotlivých skúšok, budeme sa pozerať na to, ako budú zostavené komisie," povedal šéf rezortu školstva. V súčasnej situácii, keď je už určité percento žiakov aj učiteľov zaočkované, maturitná skúška podľa slov ministra školstva bude.

V súvislosti so zrušením maturitnej skúšky 2022 už vznikla aj petícia, pod ktorou je aktuálne podpísaných viac ako 16.200 ľudí. Signatári petície tvrdia, že prichádza do úvahy možnosť maturít formou priemeru známok za uplynulé štyri roky štúdia. Poukazujú tiež na to, že im chýba množstvo vedomostí. Na akúkoľvek redukciu učiva alebo jeho dobiehanie je už teraz podľa signatárov petície priveľmi neskoro.