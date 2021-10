Analytik Smatana sa vyjadril k návrhu štátneho rozpočtu: Nechceme byť Ryanairom zdravotníctva Európy!

Ako Smatana, ktorý bol šéfom Inštitútu zdravotníckych analýz pod ministerstvom zdravotníctva, uviedol, na pôde minsiterstva zdravotníctva sa stretli všetci – zástupcovia štátnych aj súkromných nemocníc, inovatívnych aj generických liekov, všeobecných aj špecializovaných ambulancií, poisťovní, odborov, kômor, pacientskych organizácií.

Išlo tak prakticky o celý rezort zdravotníctva, pričom jeho zástupcovia sa vyjadrili jasne – znižovanie peňazí v zdravotníctve nepripúštajú. Rezortu však vyjadrili podporu, aby si s ministerstvom financií ešte k návrhu rozpočtu sadli a vyjednali kompromis. „Aj keď sa na hospodárskej rade spravili ústupky, v rozpočte nie je priestor na rozvoj ani výraznejšie navýšenie platov zdravotníkom. Bez nich nám totiž ani najmodernejšie nemocnice či najlepšie reformy nepomôžu,“ upozornil Smatana s tým, že vláde poslali jasný signál.

Ak totiž nechcú, aby zdravotníci doslova utekali do zahraničia za prácou, mali by rozpočet pre zdravotníctvo zvýšiť, a nie znížiť, ako to teraz navrhujú. A to aj v prípade, ak ministerstvo nechce, aby sa pacienti nedostávali k inovatívnym liečbam, či aby sme neboli tzv. Ryanairom zdravotníctva Európy. Ryanair je totiž známa „nízkonákladová“ letecká spoločnosť, ktorú využívajú mnohí na lacnú prepravu.

„Nejde o zisky, zlodejiny alebo neefektivitu. Ide o pacienta. O nás všetkých. Takto zjednotených zástupcov zdravotníkov, poskytovateľov či platcov som na Slovensku ešte nevidel. Rozprávame sa totiž o často medzi sebou konkurujúcich asociáciách či združeniach. Dnes ale ukázali, že im ide o viac – o pacientov a budúcnosť nášho zdravotníctva,“ napísal Smatana s tým, že dúfa, že sa ministerstvu zdravotníctva ešte podarí s rezortom financií vyrokovať navýšenie zdrojov pre zdravotníctvo na budúci rok.

Potápajúci sa Titanic

Podľa Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb je návrh štátneho rozpočtu deštrukčný až likvidačný. Odborári ho vnímajú ako hrubý rozpor voči programovému vyhláseniu vlády. Poslancov parlamentu vyzývajú, aby rozpočet zvýšili.

"Ak sa v pláne obnovy uvádza, že existujúca sieť nemocníc na Slovensku je výrazne zastaraná, alebo ďalšie konštatovanie, že zdravotnícky personál je prestarnutý, že chýbajú financie na vybavenie či opravy nemocníc, tak týmto návrhom zákona o štátnom rozpočte sa vzďaľujeme vyspelým krajinám," povedal predseda zväzu Anton Szalay, pričom slovenské zdravotníctvo prirovnal k "potápajúcemu sa Titanicu, ktorý smeruje k východu a juhu Európy." Poukázal aj na ďalšiu vlnu pandémie nového koronavírusu, nedostatok zdravotníckeho personálu, ktorý bojuje s vyhodením a uvažuje o odchode. Takýto návrh preto zväz označil za "eutanáziu na vlastnom národe."

Došlo k zhode?

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský v stredu po rokovaní tripartity povedal, že ministerstvo financií uvoľní v prípade potreby peniaze na zdravotníctvo, s ktorými sa plánovalo v tohtoročnom rozpočte na platbu za poistencov štátu. V súčasnosti je znížená o viac ako 232 miliónov eur. Hovoril aj o možnosti dofinancovania na budúci rok vo výške 220 miliónov eur.

Lengvarský zdôraznil, že na utorkových (12. 10.) rokovaniach vysvetlili rezortu financií potreby zdravotníckeho sektora. "Mám dojem, že došlo k nejakej zhodne a dnes to bolo potvrdené aj na rokovaní hospodárskej a sociálnej rady, keď rezerva, ktorá bola vytvorená na ministerstve financií, bude slúžiť na potreby ministerstva zdravotníctva," uviedol šéf rezortu zdravotníctva. Doplnil, že hlavným cieľom na budúci rok bude stabilizácia zdravotníckeho personálu.