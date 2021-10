Zurian sa obáva o vlastný život: Odchod do zahraničia! Za stieračom si našiel mimoriadne desivý odkaz

„Milan ťa už čaká. Teší sa na teba“. Tak takýto odkaz si mal exšéf NAKA Zurian nájsť za stieračom svojho auta, ktoré mal zaparkované pred domom. Z obavy o svoj život a život jeho blízkych sa preto rozhodol podať na Generálnej prokuratúre trestné oznámenie. Informuje o tom PLUS 7 DNÍ.

Zdroj: Facebook

Predpokladá totiž, že Milanom mysleli exprezidenta policajného zboru, ktorý bol obžalovaný z korupcie a 29. decembra minulého roku vo svojej cele spáchal samovraždu.

Zurian si však všimol aj ďalších zaujímavých vecí – napríklad, že ho sleduje neznáma osoba. Keď si všetko pospájal dokopy, nadobudol pocit, že mu ide o život. V trestnom oznámení preto Generálnej prokuratúre napísal, že sa už niekoľko týždňov nachádza mimo územia Slovenskej republiky.

Zdroj: SITA/Polícia SR

To však nie je všetko. Zurianov syn si podľa portálu mal nájsť vo dverách zastrčený list, zrejme od niektorého z jeho bývalých kolegov na NAKA. V ňom spomína ďalšieho kolegu – Branislava Dunčka, ktorý má mať na Zuriana ťažké srdce. „Nechcem sa už pozerať na to, čo sa u nás deje… Chcem, aby si vedel, že nie všetci v tíme sme stotožnení s tým, čo sa úmyselne vytvára aj okolo tvojej osoby. Dosť niektorí písali informácie o tebe, že si skorumpovaný a že robíš pre politikov, oligarchov a že z peňazí, ktoré ti dávajú, platíš Santusovú, aby išla proti nám. Na rovinu - Braňo Dunčko ťa nenávidí, stále vykrikuje, že ti neodpustí, ako si ho vtedy pred nami ponížil kvôli tým záznamom. Práve Braňo Dunčko písal o tebe veľa záznamov a smial sa, že on ťa pôjde zobrať do basy,“ píše sa v liste.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Dunčko je operatívcom protizločineckej jednotky na NAKA. Podľa portálu je známy najmä pre SMS správu, ktorú odoslal prostredníctvom mobilnej aplikácie, v ktorej písal: „Beňa sa priznal, Gašparovič trepal, ko... tento ešte väčšie. Všetci pôjdu dovnútra, mám taký ciťák. Ešte pár mesiacov a rozvrátime štát“.

Z listu sa dá predpokladať, že nie všetci bývalí Zurianovi kolegovia sú stotožnení s jeho obvinením, ktoré medzičasom zrušili. Obvinený bol zo zločinu zneužitia právomocí verejného činiteľa a vyzradenia dôvernej skutočnosti na základe výpovede kajúcnika Borisa Beňu.

A čo na to všetko samotný Zurian?

„Odišiel som do zahraničia, pretože vnímam, že vojna v polícií sa neskončila. Bojím sa o život a o svojich blízkych," povedal pre portál, pričom uviedol, že sa zdržiava v rusky hovoriacej krajine. Bližšie informácie z dôvodu vlastnej bezpečnosti neprezradil. Dôvod? Údajne to zaujíma tých, ktorí po ňom idú. „Som pre nich nepohodlný svedok, chcú ma umlčať. Im nejde o pravdu a spravodlivosť, ale o pomstu, že som konal podľa zákona. Neviem, ako dlho budem mimo Slovenska. Zatiaľ som tu spokojný, aj keď mi je veľmi smutno za deťmi a rodinou. Mám tu prácu, snažím sa nemyslieť na to, ako sa rozpadá právny systém na Slovensku. Keď budem vidieť, že Slovensko je pre mňa bezpečnou krajinou, vrátim sa domov,“ uzavrel.