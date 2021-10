SHMÚ upozorňuje: V severných okresoch Slovenska môže ďalej snežiť

BRATISLAVA - V niektorých severných okresoch Slovenska môže do štvrtkového (14. 10.) rána naďalej snežiť. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstraha platí do štvrtka do 8.00 h v celom Žilinskom kraji. Tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách nad 700 metrov môže napadnúť od jedného do troch centimetrov. "Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu a pohyb osôb," upozorňujú meteorológovia.

