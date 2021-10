Radičová sa pustila do Sulíka pre úrady práce: Nezmysel, vytváraš nový konflikt! TOTO mu odkazuje

Radičová na sociálnej sieti konštatovala, že v súčasnej ekonomickej situácii by sa mal minister hospodárstva venovať najmä cenám energií. Aj za ňu si vyslúžil tvrdú kritiku. Ako Radičová dodala, práve túto tému by nemal prekrývať provokujúcim výkrikom o zrušení úradov práce a vytvárať tak nový konflikt.

Archívne VIDEO Sulík si vie predstaviť, že by sa do budúcna zrušili úrady práce

„V podstate by sa to dalo uzavrieť ako nezmysel, pretože úrady práce nemáme, takže ich nemôže nahradiť Profesia.sk. Máme úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré neriešia len hľadanie práce, ale celý súbor opatrení zákona o službách zamestnanosti, sociálne služby, sociálnu pomoc, rodinnú politiku, zdravotne postihnutých atď,“ vysvetlila expremiérka na sociálnej sieti.

Podľa jej slov je pri témach ako nerozvinuté regióny, vysoká nezamestnanosť, riziko chudoby a podobne taskýto výmysel úplne odtrhnutý od reality. Myslí si, že predstava o znižovaní zamestnancov o 2000 zo súčasných 420-tisíc vyzerá lákavo, no ak chce vláda ušetriť tak, ako tvrdí, nemala by vytvárať nové inštitúcie a ministerstvá. „A znižujme adresne. Chýbajú lekári, zdravotné sestry, pracovníci v sociálnych službách a zariadeniach a inde, kde potrebujeme počty a platy zvýšiť, zároveň máme inštitúcie a organizácie, ktoré vďaka digitalizácii a zmenám regulatívov už vôbec nepotrebujeme. Určite však takýmito inštitúciami nie sú „úrady práce“,“ uzavrela.

O čo ide

Ešte vo štvrtok minulý týždeň na konci rokovania vlády minister hospodárstva a šéf koaličnej SaS Richard Sulík povedal, že si vie do budúcna predstaviť, že by úrady práce boli zrušené. Podľa jeho názoru totiž nie je úlohou štátu hľadať prácu ľuďom, a pritom platiť tisícky úradníkov.

Jeho názor by tak údajne pomohol pri šetrení verejných financií. "Dokonca mám takú nádej, že možno už nastal čas, že budeme robiť aj niektoré odvážnejšie rozhodnutia, napríklad, že zrušíme úrady práce," povedal Sulík s tým, že v súčasnosti, keď niekto hľadá prácu, stačí mu do internetového prehliadača naťukať názov portálu s pracovnými ponukami.

"Nemyslím si, že musíme zamestnávať 2000 alebo viac úradníkov, ktorí prácu sprostredkujú. To zvládne každý sám, kto prácu chce,"vyjadril sa Sulík a dodal, že preto možno nastal čas na takéto odvážne rozhodnutie a ak by bolo na stole, SaS to určite podporí. Riešenie má aj v prípade tých, ktorí doteraz nemajú prístup k internetu. Podľa jeho názoru by mohli vzniknúť na úradoch práce internetové stanice, kde by sa vedeli pripojiť tí bez prístupu na internet, údajne by na to trebalo len jeden počítač s pripojením na sieť. Prípadne, že namiesto úradníkov budú k dispozícii viaceré počítače, prostredníctvom ktorých si budú ľudia hľadať prácu