Kollár sa vyhráža odchodom: Veľká kritika OĽaNO, zmeny plynú aj z programového vyhlásenia vlády

"Minister zdravotníctva jasne povedal, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude, a preto nerozumieme, prečo na túto opozičnú hru Boris Kollár pristúpil. Nepovažujeme za šťastné vyhrážať sa odchodom z koalície v situáciách, keď má prebiehať racionálna a odborná debata o reformných opatreniach, ktoré vyplývajú z vládneho programu a plánu obnovy," reagovalo OĽANO.

Za normálny princíp koaličnej spolupráce hnutie považuje schopnosť diskutovať s partnermi a hľadať spoločné riešenia. "Pokiaľ všetkým úprimne záleží na tom, aby ľudia nečakali celé roky na rozsudky, respektíve aby mali čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť," dodalo OĽANO.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Kollár na pondelkovom brífingu vo Vranove nad Topľou vyhlásil, že hnutie nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Kritizoval aj plánované zlúčenie tamojšieho okresného súdu s humenským. Povedal tiež, že rušením nemocníc sa môžu tieto regióny ešte viac vyľudniť. Pripomenul pritom programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o podpore takýchto regiónov.