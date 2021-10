Drsné vyhlásenie Kollára: Za tieto REFORMY nezahlasujeme! Ak nás chcú z koalície vyhodiť, pokojne odídeme

Boris Kollár

VRANOV NAD TOPĽOU – Hnutie Sme rodina nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Uviedol to v pondelok predseda hnutia a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár na brífingu vo Vranove nad Topľou po stretnutí v tamojšej nemocnici.