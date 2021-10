Obrovská TRAGÉDIA v Ružinove: Výbuchy a požiar v byte! Hasiči našli aj ľudské pozostatky

BRATISLAVA – Obrovská tragédia sa stala v noci zo soboty na nedeľu v bratislavskom Ružinove. V jednom bytovom dome v Ružovej doline došlo k až dvom výbuchom v byte na siedmom poschodí. Na mieste našli hasiči aj mŕtve telo, zrejme majiteľky bytu. Podľa starostu Martina Chrena sa zatiaľ presné príčiny výbuchov nevedia, avšak, pre obyvateľov domu to znamená problémy.

„Nikolaj Gečevský, náš poslanec za Prievoz a zároveň šéf dobrovoľných hasičov, je jedným z najlepších a najvzácnejších ľudí, ktorých poznám. No vidieť ho v čase medzi polnocou a šiestou ráno obvykle znamená, že sa stalo niečo zlé. Dvakrát tak, ak je to v nedeľu,“ začal na sociálnej sieti Martin Chren. A nemýlil sa. V bytovom dome na Ružovej doline 9 totiž došlo v byte na siedmom poschodí k výbuchom a požiaru. Výbuchy boli dokonca až dva.

Ako Chren vysvetlil, v byte nebol zavedený plyn, čiže prvotná možná príčina sa vylúčila a dôvod tragickej udalosti nateraz zostáva záhadou. Avšak, pri prehliadke bytu našli hasiči aj ľudské pozostatky. „Na mieste žiaľ hasičskí záchranári identifikovali pozostatky jednej osoby, pravdepodobne 59 ročnej obyvateľky bytu, pani R. H…Úprimnú sústrasť pozostalým,“ ozrejmil Chren. Podľa jeho slov je výbuch plynu vždy vážna vec, a to nie len pre daný byt, ale pre celú bytovku. Ako dodal, potrebný bude názor statika, či výbuch nejakým spôsobom nepoškodil statiku domu.

Podľa Chrena však hasiči spozorovali v predmetnom byte narušenie obvodových múrov, zničené boli aj stúpačky a na zemi je asi päť centimetrov vody, ktorá pomaly steká dole. „Celý vchod bude zrejme pár dní bez elektriny, byty pod výbuchom zrejme aj bez vody a kúrenia. Neznášam, keď ma o piatej ráno zobudí telefón z krízového strediska, ale pravda je, že kým volajú starostovi, iné tímy ľudí už dávno makajú a nasadzujú svoje životy za nás ostatných. Patrí im za to náš obdiv a vďaka,“ uzavrel Chren.

Portálu Topky.sk sa podarilo so starostom Ružinova spojiť. Podľa jeho slov boli obyvatelia daného bytového vchodu evakuovaní a v súčasnosti sa čaká na príchod statika. Ten by mal prísť behom dopoludnia. "Podarilo sa mi jedného doslova vytiahnuť z postele. Statika zohnala aj Správcovská spoločnosť danej bytovky, ale ten by mohol prísť až večer. Obyvatelia bytovky alebo čakajú na rozhodnutie statika pred bytovkou, alebo išli k svojim známym, ktorí im zatiaľ poskytli útočisko. Našťastie, v čase výbuchu sa nik v bytoch nad a pod, teda na šiestom a ôsmom poschodí nik nenachádzal," uviedol Chren.

"Podľa predbežného odhadu hasičov, ktorí kontrolovali byty od prvého do piateho poschodia, by v týchto bytoch nemal byť problém, otázkou je, ako to bude v bytoch na šiestom, siedmom a ôsmom poschodí. Byt nad a byt pod sú určite poškodené, ale tam našťastie nikto nebol," vysvetlil Chren, podľa ktorého neboli okrem jednej obete hlásené ďalšie zranenia. Konštatuje však, že po rozhodnutí statika sa bude môcť väčšina obyvateľov bytov vrátiť späť, avšak, budú musieť počítať s tým, že tam nebudú mať elektrina, voda, ani kúrenie. Na mieste sa nachádzajú aj policajti, ktorí strážia vchod.

Podľa Chrena bolo všetkým obyvateľom bytov v bytovke dovolené zobrať si osobné veci, v prípade potreby im vedia poskytnúť aj náhradné ubytovanie, zatiaľ to však nebolo nutné. "Plyn tam však nebol, doteraz sa tak nevie, čo bolo príčinou výbuchov. Overoval som si to trikrát. Teraz sa budú vyčísľovať škody, vyšetrovať sa príčiny výbuchu a následne sa budú odstraňovať škody. Našťastie sa nič vážnejšie, okrem jednej obete, nestalo," uzavrel.