Ďalší OBROVSKÝ požiar v Bratislave: VIDEO V Ružinove horí ubytovňa, dym vidieť už z diaľky!

Celé sa to malo začať krátko pred 10. hodinou v bratislavskom Ružinove.

Aktualizované 11:00

Ako TASR informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave, hasiči majú požiar lokalizovaný a pracujú na likvidácii. "Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby," doplnil. Na mieste zasahuje 29 príslušníkov HaZZ a 11 príslušníkov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) s 11 kusmi hasičskej techniky.

Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

Aktualizované 10:45

K požiaru sa už vyjadril aj starosta Ružinova. Ten podľa vlastných slov nechápe, čo sa v posledných dňoch deje. V piatok bol rozsiahly požiar v areáli bývalej Palmy, následne v nedeľu nadránom boli výbuchy a ďalší požiar v jednom z bytov v Ružovej Doline. "Podľa aktuálnych informácií od hasičov horí zvyšok ubytovne na ulici Mlynské luhy (kde bol požiar už pred dvoma rokmi, aj s niekoľkými obeťami, teraz by budova mala byť - dúfam - neobývaná)," informoval Chren na sociálnej sieti.

Ako dodal, na mieste by už mali zasahovať takmer všetci hasiči z hlavného mesta. Tí sa snažia zabrániť rozšíreniu požiaru do okolia. "Podľa najnovšej informácie sa horiaca budova už vraj zbortila, čo by mal byť ten lepší prípad z hľadiska zabránenia rozšírenia požiaru do okolia," uzavrel.

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa

"Bratislavskí policajti boli vyslaní k požiaru ubytovne na ulici Mlynské luhy, ku ktorému došlo krátko pred 10.00 h. Podľa doterajších informácií z miesta udalosti došlo k požiaru drevenej ubytovne, a stromov ktoré sa nachádzajú v jej blízkosti," informovali policajti na sociálnej sieti. To, či bol na mieste niekto zranený, zatiaľ nešpecifikovali.

Zdroj: Topky.sk / Vlado Anjel

Na miesto už boli vyslaní aj bratislavskí hasiči, ktorí požiar ihneď začali hasiť. Dym z požiaru je však vidieť aj v iných mestských častiach. Podľa čitateľa Andreja je dym vidieť už z R7 v smere zo Šamorína.

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa