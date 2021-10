Danko to povedal ostro: Sulík, Matovič, Kollár už na Slovensku do***ali všetko, čo sa dalo!

Tohto týždňové rokovanie slovenského a maďarského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka a Pétera Szijjartóa otvorili viaceré témy. „Požiadali sme Maďarsko, aby robilo svoje vládne programy, ktoré majú presah na Slovensko alebo sa realizujú na našom území, po vzájomnej dohode a odsúhlasení,“ zdôraznil Korčok na spoločnej tlačovke so Szijjartóom.

Archívne VIDEO Slovensko je odhodlané robiť maximum pre vzťahy s Maďarskom, povedal Korčok

Jasne povedal, že sa mu nepáči, ak sa o niektorých maďarských aktivitách na Slovensku dozvedá z médií, nie oficiálnou cestou. V tejto súvislosti poukázal aj na zámer skupovať slovenskú ornú pôdu. Šéf maďarskej diplomacie mu na to odpovedal tradične – diplomaticky.„Budeme informovať cez všetky možné kanály, je v našom záujme vzťahy medzi obidvoma štátmi upevňovať. Sme pripravení realizovať podporu v takom rámci, aby to bolo výhodné ako pre Slovákov v Maďarsku, tak i pre Maďarov na Slovensku,“ povedal Szijjartó s tým, že chcú zabezpečiť úplnú transparentnosť.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Podľa portálu Pravda.sk plánuje maďarská vláda do Fondu „naliať“ až 400 miliónov eur. Ak by len sedmina z tejto sumy (Maďarsko susedí so siedmymi štátmi – Slovenskom, Ukrajinou, Rumunskom, Srbskom, Rakúskom, Chorvátskom a Slovinskom) išlo na nákup ornej pôdy, pri priemernej cene pôdy dobrej bonity v Nitrianskom či Trnavskom kraji zhruba 7-tisíc eur by vedeli skúpiť až 9-tisíc hektárov ornej pôdy na Slovensku.

Zdroj: TASR / Milan Kapusta

Tvrdá kritika od Danka

K celej veci sa v súčasnosti vyjadril bývalý predseda parlamentu Andrej Danko. Ten na šéfov koaličných strán vzniesol vlnu kritiky. "Milí Slováci. Sulík, Matovič, Kollár už odd***li na Slovensku takmer všetko! Sme zadlžení, rozvadení. Ľudia sa tu kategorizujú, nič nefunguje. Najnovšie idú rozbiť vzťahy s Maďarmi,”začal nahnevane. “Miesto toho, aby sadol Heger za rokovací stôl s Orbánom, tu ide Korčok vyťahovať témy, ktoré sú riešiteľné. Na ochranu pôdy sme menili Ústavu SR v roku 2017. Všetko sa dá riešiť,” upozornil bývalý šéf parlamentu.

Na oboch pánov totiž nenašiel dobrého slova a tvrdí, že kým Heger je slabý premiér, Korčok je rozbíjačom V4, kam patrí aj Slovensko. Podľa jeho názoru by silný premiér povedal svoje výhrady maďarskému predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi.

"Na Západe sa vždy báli, keď tam prišiel predseda vlády Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska. Boli skoordinovaní. V tom bola sila nášho regiónu. Myslím si, že konanie Korčoka je neúprimné. A prosím vás, nenaleťte týmto podvodníkom a neverte im, že majú záujem o to, aby Slovensko prosperovalo. Už ste sa mohli poučiť,“ konštatoval Danko. Ľudí vyzval k tomu, aby spravili všetko pre to, aby sa mohli zmeniť zákony v prípade, ak sú zlé. Rovnako ľudí požiadal, aby sme sa nevracali k historickým traumám.„Heger je absolútne slabý premiér a Viktor Orbán si dovoľuje len toľko, koľko mu slabý premiér Slovenska dovolí,“ uzavrel.