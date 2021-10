Šéf agrorezortu vie, čo má robiť vo veci skupovania pôdy zo zahraničia, tvrdí Ivan Korčok

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vie, čo má robiť v súvislosti s nákupom slovenskej pôdy zo zahraničia. Téme sa bude venovať a pracuje na nej s expertmi. Počas štvrtkového rokovania vlády to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

"Minister Vlčan je ten, ktorý po tom, keď maďarská vláda prijala legislatívu na fond (na nákup poľnohospodárskej pôdy v zahraničí, pozn.), sa o to zaujímal," podotkol Korčok. Minister berie na vedomie rozhodnutie maďarskej vlády, ktorým odvolala uznesenie o nákupe pôdy v zahraničí. "Beriem to ako dôkaz, že Slovensko otvorilo relevantnú tému, lebo ak by nebola relevantná, tak maďarská strana neurobí toto rozhodnutie," povedal Korčok. Nechcel špekulovať o tom, či Maďari neotvoria tému skupovania pôdy zas o nejaký čas.

Vlčan pred štvrtkovým rokovaním vlády informoval, že predstaví legislatívu, ktorá lepšie ochráni slovenskú pôdu pred nákupom zo zahraničia.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic

Maďarský premiér Viktor Orbán v júli nariadil, aby minister zahraničných vecí do konca septembra zriadil fond s rámcom 400 miliónov eur, ktorý by bol "základom na rozširovanie domácich poľnohospodárskych podnikov v zahraničí," pričom 70 percent fondu malo byť hradených zo štátneho rozpočtu. V maďarskom štátnom vestníku v utorok (12. 10.) večer zverejnili okamžité odvolanie vládneho nariadenia o zriadení fondu na nákup poľnohospodárskej pôdy v zahraničí.

Poslanci nebudú rokovať o ochrane pôdneho fondu, ako navrhoval Smer-SD

Parlament nebude na mimoriadnej schôdzi vo štvrtok rokovať o ochrane pôdneho fondu. Plénum neschválilo program schôdze, ktorú inicioval Smer-SD. Podporilo ho len 38 zo 115 prítomných poslancov.

V odôvodnení návrhu uznesenia opoziční poslanci konštatovali, že v súčasnosti sa objavujú zahraničné iniciatívy s cieľom získať vlastníctvo slovenskej poľnohospodárskej a lesnej pôdy. "Nóvum je však v tom, že o kúpu pozemkov a nehnuteľností na Slovensku prejavujú záujem cudzie štáty, osobitne Maďarsko," dodali predkladatelia.

Poslanci predložili tento návrh v súvislosti s informáciami o maďarskom fonde, ktorý má podľa lídra strany Roberta Fica slúžiť aj na skupovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. "Viktor Orbán ako silný a skúsený politik chápe, že na Slovensku je bezvládie. Vie, že teraz je čas presadzovať si maďarské záujmy na území Slovenskej republiky," uviedol minulý týždeň Fico.

Poslanci chceli v návrhu uznesenia požiadať vládu, aby okamžite predložila na rokovanie parlamentu návrh ústavnoprávnej úpravy chrániacej poľnohospodársky a lesný pôdny fond a návrhy všetkých nevyhnutných opatrení chrániacich SR pred skupovaním pozemkov zahraničnými subjektmi vrátane iných štátov.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) informoval o tom, že vláda Maďarska zrušila uznesenie o nákupe poľnohospodárskej pôdy v susedných krajinách. Korčok toto rozhodnutie berie na vedomie a považuje to za dôkaz nevyhnutnosti vzájomných konzultácií a intenzívneho dialógu o všetkom, čo obe krajiny robia vo svojich vzájomných vzťahoch.