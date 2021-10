VIDEO Danka s vulgarizmom vraj zobudilo aj prezidentku: Šéf SNS a Sulík si posielali odkazy cez sociálnu sieť

Dankovi vo videu "ušiel jazyk".

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Facebook/Andrej Danko

BRATISLAVA - Tak toto bol skutočne vtipný štvrtkový večer. Na sociálnej sieti to opäť začalo žiť a za to všetko môže bývalý predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko. Ten už dlhodobo zverejňuje na sociálnej sieti videokomentáre k aktuálnej situácii, no tentokrát uzrel svetlo sveta záber, ktorý predseda národniarov určite zverejniť nechcel. Padol v ňom vulgarizmus, následne sa v celej situácii nečakane ocitol aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).