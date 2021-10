6 tipov, ako ušetriť na poplatkoch v banke: Počuli ste už o tejto novinke?

Spýtajte sa, či môžete mať účet zadarmo

Viete vlastne, koľko mesačne platíte vo svojej banke za účet? Pri bežnom účte ide ročne často o vyše 50 eur. Stačí sa pritom iba opýtať svojej banky, čo musíte spraviť pre to, aby ste za účet platili menej alebo ho mali dokonca úplne zadarmo. Mnoho bánk ponúka založenie účtov bez poplatkov, v iných zase stačí splniť určité podmienky a každý mesiac môžete získať viaceré zľavy. Treba si napríklad nastaviť trvalý príkaz alebo využívať popri bežnom účte sporenie či iné služby.

Zmeňte si poplatky na sporenie či investíciu

V každej banke sa stretnete s určitými poplatkami, ktoré sa môžu výrazne líšiť. Pamätajte, že máte vždy na výber z ponuky viacerých bánk. Tatra banka aktuálne prichádza so zaujímavou novinkou – poplatky mení na sporenie. Konkrétne ide o poplatky za bežný účet, mesačné poplatky za vedenie kreditnej karty, jednorazový poplatok pri poskytnutí bezúčelového spotrebného úveru alebo hypotéky. Ročne tak môžete za účet ušetriť či investovať 84 eur, za kreditnú kartu 30 eur, za úver 200 eur a za hypotéku až 800 eur.

Vyberajte peniaze iba z bankomatov svojej banky

Ak ste si doteraz zvykli vyberať peniaze z ktoréhokoľvek bankomatu, ktorý bol najbližšie dostupný, mali by ste to zmeniť. Za každý takýto výber totiž platíte určitý poplatok a ročne takto môžete prísť o celkom nečakanú sumu. Preto vyberajte hotovosť iba z bankomatov svojej banky, prípadne z bankomatov, ktoré má vo svojej sieti. Podrobné informácie by ste mali nájsť na webe konkrétnych bánk.

Využívajte internetbanking a mobilné bankovníctvo

Základom moderného bankovníctva je dnes internetbanking či mobilné bankové aplikácie. Samozrejme, k dispozícii by ste ich mali mať úplne zadarmo. Mnoho vecí, ktoré by ste inak museli vybavovať v pobočkách a s poplatkom za vykonanie služby, môžete spraviť priamo zo smartfónu či z počítača, nech ste kdekoľvek. Klienti môžu mať určité obavy, či to pre nich nebude technicky náročné. Tatra banka im preto napríklad ponúka dve verzie aplikácie. Jedna z nich je výrazne jednoduchšia, čo ocenia najmä tí, ktorí chcú vybaviť bežné prevody alebo iné funkcie na pár klikov.

Vyhnúť sa pobočke pomôžu aj moderné bankomaty

Vyhnúť sa návšteve pobočky a ďalším poplatkom môžete aj vďaka moderným bankomatom. Peniaze z nich nielen vyberiete, ale viete ich aj vložiť. Zároveň môžete vybrať peniaze aj mobilom, a tak nie je problém, ak ste si kartu náhodou nechali doma.

Neplaťte za niečo, za čo nemusíte

Dostávate ešte stále výpisy z bánk priamo do schránky alebo SMS notifikácie o pohyboch na účte? Vedzte, že to nemusí byť zadarmo. Riešenie je pritom celkom jednoduché. V dnešnej dobe je doslova nutnosť mať e-mailovú adresu, na ktorú vám môže prísť výpis z účtu bez poplatku. To isté sa týka aj notifikácií o pohyboch na účte, ktoré vám môžu chodiť vo vašej mobilnej aplikácii. Každé ušetrené euro totiž poteší.

Vyberte si banku, ktorá vám všetko uľahčí

Hľadáte spoľahlivú banku, ktorá kráča s dobou a prináša vám moderné riešenia? Tatra banka má pre vás výhodnú ponuku na rôzne produkty, či už hľadáte účet, hypotéku, úver alebo ďalšie produkty. Teraz navyše ponúka každému klientovi možnosť, ako zhodnotiť svoje peniaze – poplatky totiž mení na sporenie alebo investíciu. Vy tak získate ďalší benefit, s ktorým môžete premeniť až stovky eur podľa svojich požiadaviek.

