Situácia so zdravotnými sestrami je alarmujúca: Odrádza ich zdĺhavé štúdium? Ministerstvo má jasnú odpoveď!

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Sú mimoriadne vzácne, mnohí lekári sa bez nich nezaobídu a v súčasnosti je ich ako šafranu. Áno, reč je o zdravotných sestrách. Nemocnice aj ambulancie však hovoria, že ich personálny stav je hlboko poddimenzovaný. Mnohí však hovoria, že ak by sa vzdelávanie sestier vrátilo do stavu, aký bol v minulosti, situácia by sa zlepšila. Čo na to ministerstvo zdravotníctva?