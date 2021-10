Alarmujúce čísla rezortu zdravotníctva! Na Slovensku chýba hrozivý počet lekárov a pediatrov

BRATISLAVA – Na Slovensku aktuálne chýba 314 všeobecných ambulantných lekárov pre dospelých a 137 pediatrov. Vyplýva to z analýzy, ktorú si dalo vypracovať Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Informoval o tom generálny riaditeľ sekcie reformnej agendy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Oskar Dvořák.

Priblížil, že priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých je 59 rokov a pediatrov 61 rokov. "Ak nič neurobíme, stav sa bude radikálne zhoršovať," uviedol. Poukázal na to, že nová regulácia má priniesť pravidelné monitorovanie okresov. Z nich vyplynie, koľko lekárov kde presne v danom čase chýba. Informácie sa budú pravidelne vyhodnocovať a MZ SR na základe toho vyvodí dôsledky.

Rezort chce zohľadniť geografickú dostupnosť, teda dojazdy za samotným lekárom. Bude sledovať demografickú štruktúru lekárov a tiež kapacitnú priepustnosť, teda koľko pacientov spadá na jedného lekára v určitom okrese.

MZ SR bude zverejňovať mapu, ktorá bude signalizovať, kde existujú najväčšie problémy. Práve finančné prostriedky z plánu obnovy by mali podľa jeho slov ísť do najzasiahnutejších oblastí. "Na základe tohto monitorovania budeme smerovať dotácie na vznik nových ambulancií v tých najkritickejších regiónoch," povedal s tým, že ide o prvú fázu reformy ambulantného sektora. MZ SR sa v ďalších fázach bude zameriavať aj na to, aby definovalo úlohu všeobecných lekárov a tiež bude vytvárať potrebné stratégie. Bude sa zaoberať aj odmeňovaním lekárov.

Vláda schválila reformu zdravotníctva na svojom stredajšom (29. 9.) zasadnutí. Nemocnice sa tak majú rozdeliť na viacero úrovní. Priniesť by mala menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. Rovnako by mal nový zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti zaviesť nový spôsob definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast. Jej cieľom je zlepšiť situáciu s nedostatkom lekárov pre obyvateľov v miestnej dostupnosti na úrovni okresov.