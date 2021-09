Poslanci neschválili ráno tri schôdze: Pokračuje sa v rokovaní o cenách energií

Diskusia o zvyšovaní cien energií v rámci 43. mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR pokračuje. V úvode druhého rokovacieho dňa boli písomne prihlásení do rozpravy ešte dvaja poslanci Richard Takáč (Smer-SD) a Peter Pellegrini (nezaradený). Následne budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne.

Mimoriadnu schôdzu o cenách energií a rizikách vyplývajúcich zo sprevádzkovania plynovodu Nord Stream 2 inicioval opozičný Smer-SD. Hlasovať sa nebude hneď po prerokovaní jediného bodu na mimoriadnej schôdzi o energiách, ale v rámci riadneho hlasovania o 11.00 alebo 17.00 h. V utorok (28. 9.) vystúpili v pléne, okrem iných, predseda strany a jeden z predkladateľov návrhu Robert Fico aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Opoziční poslanci chcú uznesením žiadať vládu, aby predložila kroky, ktoré podnikne na elimináciu sociálnych a hospodárskych dosahov výrazného zvýšenia cien energií. Zároveň chcú, aby vláda predložila parlamentu postup pri ochrane finančných záujmov SR v súvislosti s ukončením výstavby a sprevádzkovaním plynovodu Nord Stream 2.

Poslanci, ktorí iniciovali schôdzu, sú presvedčení, že vláda má s príslušnými odbornými regulačnými inštitúciami k dispozícii dostatok nástrojov, prostredníctvom ktorých môže eliminovať prudký nárast cien.

O cenách potravín sa rokovať nebude

Plénum Národnej rady (NR) SR nebude v stredu rokovať o cenách potravín. Poslanci neschválili program 44. schôdze, ktorú inicioval opozičný Smer-SD.

Poslanci v návrhu uznesenia upozorňovali na sociálne dosahy a riziká spojené s trendom rastu cien potravín a z toho prameniace dôsledky na život obyvateľov a ohrozenie domácností vrátane ohrozenia slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.

Chceli zároveň požiadať vládu, aby predložila parlamentu správu vrátane vecného a časového harmonogramu o prijatých opatreniach na zamedzenia nežiaduceho cenového vývoja potravín. "Vývoj cien na Slovensku je v poslednom čase veľmi vážny a vláda Slovenskej republiky by mala k tejto problematike zaujať jednoznačný postoj. Doteraz sme od nej nepočuli žiadne konkrétne návrhy, ktoré by zmierňovali tieto trendy," argumentovali v návrhu uznesenia.

Plénum nebude rokovať o verejných financiách

Parlament nebude v stredu na mimoriadnej schôdzi rokovať o stabilizácii stavu verejných financií. Plénum neschválilo ani program ďalšej schôdze iniciovanej Smerom-SD.

Opoziční poslanci žiadali vládu SR o predloženie plánu na stabilizáciu stavu verejných financií od roku 2022 Národnej rade (NR) SR do 15. novembra. Okrem toho chceli, aby plán obsahoval detailný zoznam opatrení na stabilizáciu verejných financií, vyčíslenie ich dosahu, časový harmonogram a postup implementácie opatrení.

Zároveň navrhovali zapracovať plán do návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 - 2024 a vytvoriť pracovnú skupinu expertov na úrovni ministerstiev, ktorá bude posudzovať implementáciu a vplyv plánu na zlepšenie stavu verejných financií a priebežne informovať verejnosť o stave a ich priebehu.

Smer-SD konštatoval, že verejný dlh v roku 2021 stále rastie a dosiahol výšku 62,7 %. "Koncom augusta zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) správu, kde varovala, že stav našich verejných financií je zlý, a z dlhodobého pohľadu je dokonca najhorší v celej Európskej únii," uviedli poslanci v návrhu. Vláda by podľa nich mala mať jasný plán, ako stabilizovať verejné financie, a to od roka 2022, ako to odporúča RRZ, a nie od roka 2023, ako to avizuje vláda SR vo svojom Programe stability 2021 - 2024.

Nerokovalo sa ani o zdravotníctve

Poslanci nebudú rokovať na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR o stave slovenského zdravotníctva. Neschválili program stredajšieho rokovania. Schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu.

Opodstatnenosť mimoriadnej schôdze odôvodnil Taraba hroziacim kolapsom slovenského zdravotníctva a neschopnosťou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) pri návrhoch riešení, ako kolapsu predísť.