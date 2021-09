Kľúčové týždne pre KOALÍCIU: Matovič adresoval prezidentke drsné slová! Pre Kollára má schované eso v rukáve

Na spornom paragrafe 363 koalícia stále nenašla dohodu. Boris Kollár stále trvá na odchode z koalície a tak lídri rokujú takmer každý deň, aby našli kompromis. Šéf hnutia OĽaNO a minister financií Matovič uviedol, že má v rukáve skryté argumenty, ktorými chce Kollára presvedčiť. K prezidentke na stretnutie sa nehrnie a nevyhol sa štipľavej reakcii.

VIDEO Matovič potvrdil, že s Kollárom stále hľadajú zhodu

Snažíme sa nájsť zhodu

Podľa Matoviča sa budú snažiť hľadať zhodu s Borisom Kollárom o zmene sporného paragrafu 363. "Rokovať rokujeme a ako ho chcem presvedčiť si nechám v prvom rade pre Borisa Kollára a potom pre vás," povedal. "V tomto sa naše názory zásadne rozchádzajú a musíme nájsť cestu, ako z toho von," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka sa zrejme radšej stretne s mafiánom

Prezidentka sa v tejto téme stretla s premiérom Eduardom Hegerom, ale aj s kritikom rušenia či zmeny paragrafu Robertom Ficom. "Je to jej slobodné rozhodnutie, má na to právo. Zrejme je jej lepšia diskusia s mafiánom Ficom ako s Matovičom, je to jej rozhodnutie," povedal. Na stretnutie s prezidentkou sa podľa jeho slov núkať nebude.

Nasledujúce týždne sú pre koalíciu kľúčové

"Nasledujúce týždne sú pre túto koalíciu aj pre Slovensko kľúčové. Buď to zvládneme a unesieme zodpovednosť, alebo poďme od toho preč," povedal Matovič o nadchádzajúcich debatách o zmenách v justícii, ale aj o nastavovaní rozpočtu. S podporou referenda, ak má význam, problém nemá. "Keď bude mafia chcieť referendum len preto, aby sa čo najrýchlejšie vrátila k moci, tie nebudem podporovať," uviedol na otázku referenda.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Matovič sa vyjadril aj k téme financií. Z pohľadu dlhodobej udržateľnosti máme najhoršie financie v celej Európskej únii. Keď toto vyriešime, až potom sa podľa Matoviča môžeme baviť o tom, komu rozdávať. "Opačne sa to nedá spraviť, inak nás pomaly vyhodia z Európskej únie," dodal minister.

Kollár stále hrozí odchodom

Na koaličnej rade sa malo riešiť viacero tém, k výsledkom pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát sa však lídri nedostali, s Hegerom sa o tejto téme šéf hnutia Sme rodina rozprával. Dostal podklady a mali by o tom rokovať na dennej báze. Neposunuli sa ani v téme paragrafu 363. "Ten návrh bol veľmi radikálny, tam sa asi nedohodneme na tom," uviedol Kollár s tým, že radikálny bol v tom, že sa hovorilo o zrušení paragrafu a o rozdelení prokuratúry.

VIDEO Kollár po prejave prezidentky uznáva, že každý by si mal vstúpiť do svedomia, a to aj on sám

"S tým súhlasiť nebudem," uviedol. "Odídem z koalície, pokiaľ nebudem môcť stavať byty a nebudem môcť ľuďom urobiť exekučné amnestie," povedal. "Tým pádom padá koaličná zmluva a budem si môcť robiť, čo chcem. Budem môcť hlasovať s opozíciou, budem si môcť predkladať zákony bez koaličnej rady, lebo takto je napísaná zmluva," povedal.

V zmluve nie je napísané, že paragraf sa zruší, ale že sa preskúma. "Keď kolegovia vyžadujú od nás, aby sme ju dodržiavali, musia ju dodržiavať aj oni," uviedol. S ďalšími zhruba desiatimi bodmi však hnutie súhlasí. Kollár hovorí, že ak pracovná skupina príde k nejakým záverom, budú sa o nich najprv baviť na poslaneckom klube a až tak prednesú svoje stanovisko. "Uvidíme, čo tam bude," poznamenal.