AKTUÁLNE Vodiči sa zdržia na viacerých vjazdoch do Bratislavy aj v meste

Kolóna do desiatich minút sa vytvorila na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom zo Stupavy. Na trase Pezinok - Svätý Jur si vodiči počkajú do 15 minút. Zdržanie do desiatich minút je aj v Ivanke pri Dunaji pri svetelnej križovatke v oboch smeroch.

Cestári pracujú v Podunajských Biskupiciach na Popradskej od pumpy Shell po železničný most v smere do centra, frézujú povrch vozovky. Zdržanie je aj vo Vajnoroch pri kruhovom objazde smerom na Vajnorský nadjazd, kde si vodiči počkajú desať minút. Zhustená premávka je v hlavnom meste na Račianskej, Krížnej, Záhradníckej či Štefánikovej.