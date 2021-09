Katastrofálne piatkové ráno: V Bratislave zaplavilo hlavný ťah, tvoria sa rozsiahle kolóny!

BRATISLAVA – V noci zo štvrtka na piatok prišiel dlho očakávaný dážď, ktorý so sebou priniesol nielen ochladenie, ale aj problémy. Tie spôsobil najmä v Bratislave. Po výdatnom nočnom daždi tam totiž vytopilo podjazd na hlavnom ťahu, ktorý využívajú nielen obyvatelia hlavného mesta, ale aj okolitých satelitných obcí. Spôsobilo to doslova katastrofu na cestách – doprava prakticky totálne skolabovala.

O probléme na sociálnej sieti informovala bratislavská polícia, ktorá vodičom odporučila, aby sa Gagarinovej radšej vyhli. Dôvodom je, že podjazd, ktorý je už dlhé roky tŕňom v oku motoristov, ale aj iných obyvateľov Bratislavy a priľahlých obcí, po výdatnom daždi opäť zaplavilo. Z toho dôvodu bol úsek neprejazdný, pre motoristov to však znamená, že musia čakať v rozsiahlych kolónach. V súčasnosti je podľa starostu Vrakune Martina Kuruca už voda z podjazdu odčerpaná a úsek opäť prejazdný. "Premávka v úseku Gagarinovej ulice bola krátko po 08:15h sprejazdnená," informovali aj bratislavskí policajti.

Tie sa podľa aplikácie Waze od Mostu pri Bratislave, či od či obchodného reťazca na Ulici Svornosti až po kruhový objazd na Slovnaftskej a Hradskej. Plné sú aj všetky vedľajšie a príjazdové cesty, vodiči sa sťažujú, že stoja na mieste aj hodinu.

V aplikácii Waze jeden z vodičov zverejnil fotografiu, na ktorej je vidno, že za 14 minút neprešiel ani kilometer. Policajti stoja už obďaleč, na úrovni zjazdu z bratislavského obchvatu v smere z mesta a pri cintoríne Vrakuňa, kde otáčajú autá. Zelená vlna na sociálne sieti uvádza, že obchádzka vedie cez Mierovú ulicu. Zároveň upozorňuje vodičov, že v centre mesta sa tvoria kolóny. Zdržať sa tam môžu asi dve hodiny. Podľa Zelenej vlny sú zablokované všetky výjazdy z Dolných Honov do centra, rátať treba s viac ako hodinovým zdržaním.

Už pred siedmou hodinou ráno vo viacerých skupinách obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc, ale aj satelitných obcí Bratislavy vodiči ľudí informovali, že podjazd je neprejazdný. „V dopravnom spravodajstve práve hlásili, že Gagarinova ulica (pod podjazdom) je vzhľadom na celonočný dážď zatopená, a teda neprejazdná. Všetkým vodičom a samozrejme aj cestujúcim MHD želám pevné nervy,“ napísal jeden obyvateľ Vrakune. „Na Ul. Svornosti stojatá zápcha. Stojím tu už vyše polhodiny. Zaplavený podjazd,“ napísal obyvateľ satelitnej obce Miloslavov. „Každá ulica v Biskupiciach je upchatá. Vychádza to 1 km=20-25 minút,“ informovala ďalšia Miloslavčanka. Mnohí sa však hnevali na to, že za dlhé roky, odkedy je vždy po daždi problém s podjazdom na Gagarinovej, sa s tým nič nestalo.

Zatopený podjazd však spôsobil problémy aj cestujúcich v MHD. Linky premávajúce v týchto miestach boli totiž odklonené. „Dňa 17.9.2021 od začiatku dennej premávky je prerušená premávka liniek 65, 75, 201 a 202 na Gagarinovej (železničný podjazd) z dôvodu zaplavenia komunikácie vodou. Linky 201 a 202 sú obojsmerne odklonené cez Mierovú ulicu. Linka 65 premáva z diaľnice D1 po Gagarinovej, Kaštieľskej a Mierovej ulici obojsmerne. Linka 75 obojsmerne z Tomášikovej cez Kaštieľsku a Mierovú. Za vzniknuté problémy sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme,“ informoval dopravný podnik na svojej stránke. Následne krátko po 8. hodine ráno bola premávka MHD obnovená a zastávky Ríbezľová, Brodná, Ondrejovova obojsmerne a tiež Gagarinova v smere na Dolné hony sú opäť obsluhované

O daždi sa vedelo

O tom, že má výdatne pršať, informovali meteorológovia z SHMÚ ešte vo štvrtok popoludní. V okresoch Bratislava a Senec vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami od 18.00 h do piatka (17. 9.) do 8.00 h. V okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta od 19.00 h do piatka do 8.00 h. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia. Výstraha pred dažďom platí v piatok od 8.00 do 20.00 h v niektorých okresoch Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.

