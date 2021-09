AKTUÁLNE Premiér Heger k aktuálnej situácii: Koalícia stále tápa, Kollár stále hrozí odchodom

Situácia v koalícii stále nie je vyriešená. Lídri majú na stole niekoľko problémom, no chlieb sa láme na úprave sporného paragrafu 363. Boris Kollár má výhrady voči tomu, aby sa výrazne upravil alebo dokonca zrušil. Hrozí aj odchodom koalície. Pre pár dňami opäť vytiahol tému nájomných bytov a exekučných amnestií. Pokiaľ nebude môcť svoje témy presadiť, odíde z koalície.

Aktualizované 13:38 Nie je jasné, ako dlho ešte bude pracovná komisia situáciu riešiť a kedy budú známe vyýsledky. Do medzirezortného pripominekového konania by sa mali zmeny v zákone dostať v polovici novembra, taký bol podľa Hegera pôvodný plán. "Dôležitá je dohoda. Určite to nebudeme zdržovať," dodal.

Aktualizované 13:32 Pracovná skupina na obnovu dôvery v spravodlivosť pripravila 17 konkrétnych návrhov. Na pôde koalície sa na nich bude hľadať dohoda. "Rozhodnutie bude na politickej úrovni," povedal. V prípade niektorých návrhov bude podľa Hegera potrebné zmeniť legislatívu, nepôjde však o rozsiahle zmeny.

Aktualizované 13:15 Na stole je viacero variantov, s ktorými pracovná skupina momentálne pracuje. Aj čo sa týka úradu inšpekcie či prokuratúry zvažuje koalícia viaceré možnosti. Na paragrafe 363 sa stále nedohodli. "Ak sa budeme vedieť na súdnictvo spoľahnúť, nemal by do ich práce vstupovať prokurátor," povedal.

Aktualizované 13:13 Heger uviedol, že súčasnej koalícii ide o spravodlivosť a rozvoj Slovenska. "Občanov chcem ubezpečiť, že táto vláda bude aj naďalej pracovať na spravodlivosti a rozvoji," povedal.

Aktualizované 13:12 Hegera zenpokojuje, akým štýlom šéf Smeru komunikuje a burcuje spoločnosť. "Áno, žijeme ťažké časy, ale potrebujeme pokoj, rozvážnosť a, dovolím si citovať pani prezidentku, jednotu," povedal premiér.

Aktualizované 13:10 "Ešte dlho budeme znášať následky jeho vlády," povedal Heger. Jedným z následkov je aj rast ceny energií. Heger hovoril aj o výpovediach svedkov a kajúcnikov, ktorí o tom hovorili. "Celkovo ich bolo 26," povedal.

Aktualizované 13:06 Premiér na úvod ocenil správu o stave republiky, ktorú v parlamente predniesla prezidentka Zuzana Čaputová. Poukázal na to, že niektorí z toho ťažia. Podľa neho sa Robert Fico v pondelok prezidentke vyhrážal občianskymi nepokojmi.

Kollár stále hrozí odchodom

Na koaličnej rade sa včera malo riešiť viacero tém, k výsledkom pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát sa nedostali, no s Hegerom sa o tejto téme šéf hnutia Sme rodina rozprával, dostal podklady a mali by o tom rokovať na dennej báze. Neposunuli sa ani v téme paragrafu 363. "Ten návrh bol veľmi radikálny, tam sa asi nedohodneme na tom," uviedol Kollár s tým, že radikálny bol v tom, že sa hovorilo o zrušení paragrafu a o rozdelení prokuratúry.

"S tým súhlasiť nebudem," uviedol. "Odídem z koalície, pokiaľ nebudem môcť stavať byty a nebudem môcť ľuďom urobiť exekučné amnestie," povedal. "Tým pádom padá koaličná zmluva a budem si môcť robiť, čo chcem. Budem môcť hlasovať s opozíciou, budem si môcť predkladať zákony bez koaličnej rady, lebo takto je napísaná zmluva," povedal. V zmluve nie je napísané, že paragraf sa zruší, ale že sa preskúma. "Keď kolegovia vyžadujú od nás, aby sme ju dodržiavali, musia ju dodržiavať aj oni," uviedol. S ďalšími zhruba desiatimi bodmi však hnutie súhlasí.

Kollár hovorí, že ak pracovná skupina príde k nejakým záverom, budú sa o nich najprv baviť na poslaneckom klube a až tak prednesú svoje stanovisko. "Uvidíme, čo tam bude," poznamenal. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vidí pri záveroch z pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát v koalícii priestor na dohodu.

Skonštatovala, že tento týždeň by sa mali nájsť riešenia, aby boli čím skôr schválené. Za ľudí presadzuje reformu policajnej inšpekcie, generálnej prokuratúry a trestného zákona. Ide o návrhy, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, tvrdí Remišová. "Dobré návrhy robia dobrých priateľov. Takže predpokladám, že to, čo je v programovom vyhlásení vlády, s tým by nemal byť problém," uviedla pred rokovaním koaličnej rady.