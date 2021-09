Situácia je vážnejšia: Slovensko má 19 bordových a až 9 čiernych OKRESOV! Pohoršila si aj Bratislava

Odborníci sa zamerali na sedemdňovú incidenciu, teda počet infikovaných osôb na 100-tisíc obyvateľov za posledných sedem dní. Podľa tohto faktoru už ide viacero okresov do čiernej, teda najhoršej fázy a v bordovej ich skončí až 19.

VIDEO Situácia sa zhoršila v 19 okresoch, k bordových pribudol jeden: V časti krajov sa reprofilizujú lôžka pre COVID pacientov

Momentálne je väčšina Slovenska v červenej fáze

Práve sedemdňová incidencia je jeden z faktorov, podľa ktorého sa okresy rozdeľujú do jednotlivých fáz. Aj preto bude mať vplyv na tohtozýždňové rozdelenie okresov, ktoré ešte musí schváliť vláda. Nový COVID automat je zameraný najmä na situáciu v jednotlivých okresoch a okrem incidencie rozhoduje zaočkovanosť v jednotlivých okresoch a to, ako situáciu na základe viacerých faktorov zhodnotili regionálni epidemiológovia.

Podľa jedného z kľúčových faktorov máme až 9 čiernych okresov

Podľa posledného schváleného rozdelenia okresov je v bordovej farbe 5 okresov, v červenej 39, v oranžovej 34 a v zelenej len jeden. Analytici z Dát bez pátosu prepočítali incidenciu za posledných sedem dní a keby rozhodoval len tento faktor, okresy na Slovensku by na tom boli oveľa horšie.

Čiernych okresov by bolo až deväť. Lídrom by sa medzi čiernymi okresmi stal Bardejov spoločne s Čadcou a Martinom. K ďalším čiernym okresom by patrila Stará Ľubovňa, Žilina, Krupina, Námestovo, Skalica a Svidník. Všetky okresy majú incidenciu nad 250, Bardejov až 457. Bordových okresov by bolo 19, oranžových 10 a zelený by nebol ani jeden.

Zdroj: FB/Dáta bez pátosu

Bratislava bude zelená len nakrátko

K najlepším okresom z hľadiska sedemdňovej incidencie patrí Hlohovec (18), Banská Štiavnica, Gelnica, Komárno a paradoxne aj Revúca, ktorá bola na tom pred pár dňami najhoršie. Bratislava by bola červená, no situácia by sa mala zlepšiť.

Zdroj: FB/Dáta bez pátosu

Momentálne sa hlavné mesto oficiálne nachádza v oranžovej fáze. "Dnes už vieme potvrdiť Bratislavu v zelenej farbe od 4. októbra. Ale nadlho to asi nebude, predikujeme tak jeden až dva týždne," uviedli analytici.