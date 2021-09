Analytici krotia paniku: Špirály strašenia, hromadenia mŕtvol a desaťtisícov obetí? Takto to nebude!

Platforma Dáta bez pátosu vo veľkom predikoval aj to, ako bude u nás vyzerať druhá vlna, vo veľa veciach mali pravdu. V súčasnosti sa však ich názory a predpovede líšia s inými – napríklad tým, čo hovorí matematik Richard Kollár či iní odborníci. Za ich názory, ako bude u nás jesenná delta vlna prebiehať, inkasovali spŕšku kritiky. Ako vysvetlili, vo svojich dátach vychádzali z dát, ako prežilo delta variant Anglicko – teda, aké počty infikovaných mali a koľko ľudí bolo obeťami delty. Pozreli sa na to, ako by to vyzeralo u nás, ak by sme žili tak voľne, ako tomu je v Anglicku.

„Presne podľa skutočných počtov v našich skupinách zaočkovaných a nezaočkovaných podľa veku. V týždňoch 34-37 mali mesiac špičky v úmrtiach a vedia presne koľko a v ktorej vekovej katergórii a či očkovaných alebo neočkovaných zomrelo. Ak by sme aj predpokladali, že u nás na Slovensku bude taká špica v úmrtiach celých 5 mesiacov (čo je samo o sebe nereálne, lebo krivka bude mať nástup, špičku a pokles), tak sme na 2621 úmrtiach, ale skôr sa dostaneme len na 2000 za celú vlnu,“ vysvetlili analytici. Ako dodali, z toho dôvodu nechápu, prečo niektoré odborné autority strašia ľudí dvojnásobkom obetí z druhej vlny, prípadne, že obetí bude až 10-tisíc. Rovnako podľa ich slov tomu nechápu z dôvodu, že v žiadnej krajine, ktorá už prežila delta vlnu, nemalo 2-tisíc obetí na milión obyvateľov.

„Nechápeme tie tvrdenia, lebo vidíme vývoj podobne zaočkovaných krajín: Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, Estónsko, Litva a sú na 50 - 150 obetiach na 1 milión obyvateľov. To sú krajiny, ktoré nie sú na začiatku DELTY, ale o 3-4-6 týždňov pred nami. Hovoriť o 13-40 násobku je šialené,“ upozornili analytici. Poukázali na to, že delta vlna u nás začala oveľa neskôr, ako v niektorých krajinách a tým pádom máme aj vyššiu očkovanosť, ako keby u nás vlna začala v rovnakom období, ako v daných krajinách. Rovnako nerozumejú slovám členov Konzília epidemiológov, ktorí tvrdia, že sa vyčerpal potenciál očkovania.

„V posledných 3 týždňoch sme zaočkovali 12 tisíc, 13 a pol tisíc a za posledný týždeň to bude 15-16 tisíc ľudí a záujem o očkovanie tým pádom mierne rastie. Nechápeme, že komentujúci nevidia, že očkovať dnes 15 tisíc týždenne z 2,5 mil. neočkovaných nad 10 rokov je iné ako očkovať 15 tisíc týždenne kedysi, keď bolo nezaočkovaných 2x toľko. Proste je tá skupina, do ktorej načrieme menšia a tým pádom je 15,000 mega úspech, zvlášť, keď to nie sú len tínedžeri,“ poukázali z projektu, ktorí reagovali aj na komentáre k ich poslednej predikcii úmrtí, kde sa matematik Richard Kollár vyjadril, že končí a ich statusy už nebude komentovať. Podľa ich slov totiž nechápu, prečo by s nim nemali diskutovať, pretože predstavujú grafy, tabuľky, výpočty a s nimi následne chodia po médiách.

„Nie: nie sme katastrofisti, nihilisti a pandemisti v pravom slova zmysle. Sme presvedčení o tom, že priebeh v okresoch s počtom 25% nezaočkovaných seniorov (Bratislavský kraj) a v okresoch s počtom 50% nezaočkovaných seniorov bude diametrálne iný. Niekde horší, ale niekde výrazne lepší,“ napísali s tým, že sú presvedčení, že sa nakazí veľa detí, ale veľmi málo z nich zachytia testy, pretože sa mnohí nepriznajú, alebo netesujú, prípadne mnohí nerozoznajú koronavírus od soplíka. A v prípade, ak sa príznaky ukážu, tak dieťa len nechajú doma. Avšak, môže sa stať, že mnohí na nákazu prídu neskoro a nebudú tomu venovať pozornosť.

Našťastie sa iba zriedkakedy stane, že do nemocnice musia prijať dieťa s potvrdeným koronavírusom. Podľa ich slov deti predstavujú len zhruba dve percentá hospitalizovaných. „Ak by malo 10 tisíc ľudí zomrieť, tak by ich muselo ísť vyše 100 tisíc do nemocníc ako pacientov pri smrtnosti 10% z hospitalizovaných. Z toho 80 tisíc neočkovaných pacientov (pomer 1:4). 3/4 z nich budú ľudia s vekom nad 60 rokov. To je zo 450 tisíc nezaočkovaných ľudí nad 60 rokov 13% "do nemocnice". V II. vlne ich išlo do nemocnice spomínaných 37 tisíc z 1,3 milióna vo veku nad 60 rokov. To boli 3%. Ako by to teraz malo byť 13% ? Kde sa vzala tá "1" pred trojkou?“ pýtajú sa. Podľa ich slov sme sa dostali do špirály strašenia, hromadenia mŕtvol z dôvodu smršte s názvom delta, ktorá sa preženie Slovenskom a prinesie do nemocníc vyše 4-tisíc pacientov a počas špičky zahltí náš zdravotný systém. Ako dodali, koncom týždňa budeme mať 45 percent ľudí zaočkovaných I. Dávkou 43 percent plne zaočkovaných Slovákov.

„Chýba nám odvaha povedať aj dobré správy, chýba nám diskusia k úspechom, ktoré dosahujeme napriek rozpoltenej spoločnosti a chýba nám možno aj nádej a viera. Zvládneme to. Všetci sa s deltou stretnú - áno, toto posledné si vieme predstaviť. Tak ako sa stretávajú s inými respiračnými vírusmi. Postupne si na ne zvykáme, postupne sa učíme žiť aj s kovidom, je to pliaga, oslabila našu spoločnosť, ale mnohí získali ochranu vďaka prekonaniu infekcie, vďaka očkovaniu a mnohí si tým prejdú v Delte. Vidíme svetlo na konci tunela a má dátum roka 2021,“ uzavreli.