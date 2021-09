S príchodom delty sa očkuje viac ľudí: Sú za tým dezoláti? Virológ a dátový analytik majú jasnú odpoveď

Počas leta sme na Slovensku videli nižší záujem o očkovanie – tí, čo chceli, už zaočkovaní boli a tí, čo ešte neboli, alebo váhali, alebo čakali na vhodnejšiu príležitosť, alebo očkovanie úplne odmietajú. Podľa virológa Borisa Klempu to je aj z dôvodu, že sa v dobrých časoch nemáme potrebu chrániť a až keď „ide do tuhého“ sa stáva otázka bezpečnosti našou prioritou. Uviedol to pre portál eReport.sk.

Archívne VIDEO Situácia sa zhoršila v 19 okresoch, k bordových pribudol jeden: V časti krajov sa reprofilizujú lôžka pre COVID pacientov

„Asi to tak bude. Videli sme to aj na konci minulej vlny, že ten záujem na začiatku bol oveľa vyšší. Aj v iných krajinách k tomuto prichádza, známe sú tie príklady z USA, kde teda naozaj často už ten záujem o vakcínu príde bohužiaľ neskoro. Dá sa s tým počítať. Ak ľudia predsa len váhajú a sú tomu naklonení, aby neváhali a nečakali, pretože to riziko infekcie bude zo dňa na deň stúpať,“ vysvetlil Klempa s tým, že už teraz je tak trochu neskoro a lepšie, ako nič, je mať v sebe aj jednu dávku a nebyť tak plne očkovaný.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Nie je to problém len Slovenska

Inak sa na celú vec pozerajú dátoví analytici. Podľa ich slov záujem o očkovanie týždenne naďalej stúpa. „Nie sú všetci dezoláti, ja to slovo neznášam. Nie sú všetci antivaxeri, ale sú štyri skupiny. Sú fakt antivaxeri, s nimi nič nespravíme. Potom sú ľudia ku ktorým sa to nevie dostať, samostatne žijúci. Tretia skupina sú tí, ktorí nemajú to šťastie, že by žili v prostredí, ktoré tomu drukuje. Oni by sa aj zaočkovať dali, ale budú vyhlásení za čiernu ovcu rodiny a podobne. A štvrtá skupina sú tí, ktorí proste neverili, že tá delta príde, že ten covid sa vráti,“ vysvetlil Ivan Bošňák. Nástupom septembra však podľa Bošňákových slov zistili, že delta variant je skutočný, a preto sa dávajú očkovať.

Avšak, nejde len o problém Slovenska, podľa Bošňáka sa takéto správanie dá pozorovať aj v iných krajinách. „To bolo pozorované vo všetkých krajinách, masívne v Španielsku a Portugalsku. Španielsko bolo na začiatku júla zaočkované na 40 %, dnes je na 80 %. Tam došla tá vlna, oni chceli všetci žiť voľne, normálne nabehli cez prázdniny a za tri mesiace sa zaočkovalo 40 % populácie. Za chvíľu oznámia, že žijú voľne, lebo 80 % je zaočkovaných,“ poukázal Bošňák.