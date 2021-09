Tvrdé slová umierajúcej ženy: Neočkovaní, mnohým ľuďom ste urobili zo života peklo! Jej smrť zneužili konšpirátori

BRATISLAVA – O hoaxy a konšpirácie nie je v súvislosti s koronavírusom či očkovaním proti nemu núdza a dnešná doba sociálnych sietí im praje. Šíriť informácie je totiž jednoduché, no zároveň veľakrát aj nebezpečné a neraz dokonca necitlivé. Zneužiť sa dá totiž skutočne všetko – aj smrť človeka.

Polícia upozornila na prípad šírenia správy, ktorá sa týka úmrtia uznávanej americkej profesorky Karen Croake Heisler, ktorá zomrela iba pred pár dňami vo veku 67 rokov. "Facebookový profil ´JUDr.Marek Géci za Slovensko, za občanov´ uverejnil status, v ktorom poukazuje na smrť uznávanej profesorky na Univerzite Notre Dome v USA Karen Croake Heislerovej, zástankyne očkovania a korona opatrení, a to po tretej dávke vakcíny," uviedla polícia.

Muž sa v príspevku, v ktorom zdieľa článok práve o úmrtí americkej profesorky pýta, či to znova "bude iba ,náhoda´" a či to hodia "na iný zdravotný problém."

Zdroj: Facebook/ Polícia SR

Smutný príbeh

Takéto náznaky však polícia jasne vyvracia. Ako upozornila príbeh americkej profesorky za sebou skutočne skrýva ľudskú tragédiu a dotýka sa ho aj koronavírus. Nie však tak, ako by sa na prvý pohľad zdalo, alebo ako je to naznačované v spomínanom facebookovom príspevku.

Bývalá profesionálna odborníčka na film, televíziu a divadlo totiž zomrela na komplikácie súvisiace s rakovinou. Z kondolencií blízkych a priateľov uverejnených na sociálnych sieťach tiež vyplýva, že žena bojovala so zákernou chorobou už nejaký čas. Sociálne siete však dokazujú aj ďalšie veci. "Ako vyplýva z twitterového účtu zosnulej profesorky, tá dostala 7. 9. 2021 tretiu dávku vakcíny. Príčina smrti nebola vakcína, ale rakovina," poukázala polícia.

Zdroj: Getty Images

Drsný odka neočkovaným

Koronavírus však do posledných chvíľ jej života skutočne zasiahol a to veľmi negatívne. Poukázaniu na tento problém venovala aj svoje posledné dni. "Vitajte v realite covid krízy na Floride. Môj kardiológ sa ma pokúsil prijať do nemocnice, ale kvôli Covidu nie sú žiadne izby. Čakanie na niektoré trvá 15 hodín. Dajte si tú prekliatu vakcínu," napísala žena ešte 14. septembra.

V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie príspevky z tohto dňa. "Takže stále čakám na lekára. Stále žiadna miestnosť v nemocnici. Oznámenie PA práve uviedlo, že ER nemôže prijať viac pacientov. Toto je VEĽKÁ nemocnica. Sakra, neočkovaní, mnohým ľuďom ste urobili zo života peklo," odkázala im. Vo svojom poslednom príspevku uviedla, že veľa chorých ľudí tu nie je vidieť, a to kvôli pacientom s Covidom - väčšina z nich nie je očkovaná. "Odoberajú postele pacientom so srdcom a rakovinou. Pozrite sa na čísla…," dodala.

Zomrela päť dní na to, 19. septembra 2021. V posledných mesiacoch zdôrazňovala potrebu očkovania sa a dodržiavania pandemických opatrení ako je napríklad nosenie rúška.