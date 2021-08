HRÔZA vo vlaku: Muž MASTURBOVAL pred cestujúcimi, srdcervúce slová mladej ženy!

BRATISLAVA – Neprekážali mu svedkovia sediaci všade naokolo. Muž vo vlaku smerujúcom do Bratislavy počas jazdy vytiahol z nohavíc svoj pohlavný úd a začal na verejnosti, pred ostatnými cestujúcimi, ktorí sa v tom čase spolu s ním vo vozni nachádzali, masturbovať. Oproti sediaca dievčina opísala chvíle hrôzy, ktoré pri tom prežívala. Incident bol zachytený na videu, čo pomohlo aj polícii.

V čase incidentu sa na sedadle vedľa neho nachádzala mladá žena. Ďalší cestujúci sedeli pritom nablízku, jedna z nich sediaca hneď oproti mužovi zhotovila z incidentu aj kamerový záznam. Muž si rozopol nohavice, pričom prirodzenie si z jednej strany mierne zakrýval ruksakom. Napriek tomu mohli cestujúci sediaci z druhej strany či oproti nemu vidieť takpovediac všetko. Upozorňujeme, že zábery v článku nie sú vhodné pre maloletých čitateľov.

Chvíle hrôzy a neskutočného strachu

„Toto sa mi stalo okolo 14.00 hodine vo vlaku. Prisadol si k nám tento pán – podotýkam, že som mala oblečené dlhé rolákové šaty pod kolená s dlhým rukávom,“ opísala dievčina pred časom v správe, ktorú zverejnila instagramová stránka stop_catcalling_now.

Z pokračovania jej príbehu mrazí. „Začal sa na mňa usmievať, zrazu si začal pchať ruky do nohavíc a už som samozrejme vedela, že je zle. Snažila som sa ho absolútne ignorovať, ale potom sa na mňa začal škeriť a vytiahol svoje „náradičko“ a reálne mi začal ukazovať všetko čo robí,“ opísala nedávno chvíle hrôzy. Muž sa na ňu po celý čas usmieval. "Neviem, čo čakal. Každopádne, pán sa aj dokončil, celý čas sa na mňa smieval, utrel sa do trička a vyškeroval sa na mňa ako slniečko na hnoji,“ uviedla. Odísť podľa vlastných slov nemohla kvôli batožine, ktorá jej v tom prekážala.

Zdroj: Twitter/stop_catcalling_now

Na pomoc neprišiel nik

Dievčina tiež poukázala na to, že počas toho, čo sa muž uspokoval, prešlo okolo 10 ľudí. „Všetci to videli, ale ani jeden z nich sa neozval, aby nás zachránil“ uviedla. Slzy mala v tej chvíli na krajíčku. "Bála som sa, čo so mnou bude a bolo tojednoducho hrozné. Ked som vystupovala, modlila som sa aby nešiel za mnou," dodala.

Zdroj: Twitter/stop_catcalling_now

Polícia už vec rieši

Práve vďaka záberom priamo z "miesta činu" sa polícii podarilo mladého muža nájsť a za svoje správanie sa bude teraz zodpovedať. "V priebehu uplynulého mesiaca (júl) sme na základe novinárskych otázok zaznamenali prípad protiprávneho konania, ku ktorému došlo v jednom z vlakov smerujúcich do Bratislavy. Z uvedeného konania bol vyhotovený aj audiovizuálny záznam, ktorý zobrazoval muža sediaceho v železničnom – tzv. veľkopriestorovom vozni," informovali.

Železniční policajti sa prípadom začali ihneď zaoberať, pričom aj na základe medializovania tohto prípadu sa im podarilo v krátkom čase stotožniť tohto muža. "Po vykonaní potrebných úkonov vzniesol poverený príslušník Odboru železničnej polície v Bratislave obvinenie z prečinu výtržníctva 35-ročnému Lukášovi O. z okresu Topoľčany. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí mužovi za toto konanie trest odňatia slobody až na tri roky," uviedli. Muž je stíhaný na slobode.