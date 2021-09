Dáta bez pátosu hovoria o dobrých správach pri delta vlne: Kollár nesúhlasí! Vzdávam to, odkazuje

Za štvrtok pribudlo na Slovensku takmer 900 pozitívne testovaných PCR testami, v nemocniciach má potvrdený COVID takmer 400 pacientov a rovnako sa zhoršuje aj situácia v okresoch. Na mape COVID automatu máme už len jediný zelený okres, a tým je Dunajská Streda.

Archívne VIDEO Situácia sa zhoršila v 19 okresoch, k bordových pribudol jeden: V časti krajov sa reprofilizujú lôžka pre COVID pacientov

Východ Slovenska je už červeno-bordový, bordové okresy však nájdeme aj na západe Slovenska. Mnohí odborníci tvrdia, že sme o dva týždne predbehli situáciu z minulej jesene, kedy sa koncom septembra začala situácia rapídne zhoršovať. Medzi nimi aj dátoví analytici z Dáta bez pátosu. „Tento rok sme mali už 20. júla presne toľko prípadov (na 14 dňovej báze) ako minulý rok 6. augusta. A tak sme krivky napasovali na seba: posun je 17 dní. Tento posun zachovávame,“ vysvetlili s tým, že za posledných 14 dní sme mali 8000 pozitívnych a v minulom roku sa toto číslo dosiahlo o 17 dní neskôr.

Zdroj: korona.gov.sk

Čakali by ste viac pozitívnych?

Avšak, oproti minulému roku sa robí oveľa viac PCR testov, a to či už so školskými testami, alebo bez nich. „Čakali by ste viac pozitívnych? My áno. Ale nie sú. Delta sa šíri ďaleko rychlejšie? Áno a čakali by sme strmšiu krivku pozitívnych. Ale nie je. Za najbližších 11 dní sa počet pozitívnych v roku 2020 zdvojnásobil zo 8000 na 16000. Je možné podobný vývoj očakávať aj tento rok a dostať sa zo včerajších 8000 k 1. novembru na 16000? Je to možné, ale o moc strmší rast nebude,“ vysvetlili analytici. Poukázali na to, že tento rok nepozorujú strmší rast, a to aj napriek delte so zlou povesťou. Ba dokonca je podobný, možno aj mierne slabší, keďže sa na Slovensku v porovnaní s minulým rokom viac testuje. Predpokladajpú, že tento trend bude pokračovať aj najbližšie dva týždne, a to aj napriek delte.

Zdroj: Getty Images

„Je pravda, že minulý rok prišlo pri týchto číslach o obmedzeniu pohybu, zavreli sa postupne kompletne školy, zaviedol sa núdzový stav a pripravovala sa atómovka a II. Slovenské národné povstanie (25-26. októbra pilotným testovaním). Nič z tohto nás nečaká a je jasné, že spomalenie z minulého roka sa konať nebude. Takže neskôr od 4. októbra porastieme rýchlejšie ako minulý rok,“ konštatovali analytici, ktorí poukázali na situáciu z minulého roka, keď sa po prvom kole celoplošného testovania antigénovými testami pokazili čísla pozitívnych. A to z dôvodu, že sa prakticky prestalo testovať PCR testami. Pacienti v nemocniciach však vo veľkom pribúdali a koncom októbra ich bolo v hospitalizovaných vyše 1500. Analytici však predpokladajú, že tento rok sa v počte hospitalizácii dostaneme na úroveň maximálne 2000, a aj to až na začiatku novembra, „ak vôbec“.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Zvládneme to?

„V siedmom týždni DELTY sme o 2 týždne popredu oproti minulému roku, žijeme ďaleko slobodnejšie a voľnejšie a napriek tomu rast nie je vyšší a strmší. Testujeme mierne viac a asi aj na miestach, kde je to potrebné a lepšie nám funguje trasovanie,“ vysvetlil analytici. Konštatovali, že napriek viacerým problémom, s ktorými sme sa posledné mesiace pasovali, sme na tom lepšie, ako naposledy.

Aj z toho dôvodu sú analytici s výhľadom na budúcnosť optimistickí, aj keď ich niektorí ľudia volajú prehnanými optimistami. „Ale to sme boli aj 4. marca, keď sme ohlásili, že vidíme silný pokles v II. vlne a rovnako sme boli za prehnaných optimistov pred Veľkou Nocou, keď sme tvrdili že už očkvované a premorené Slovensko žiadna vlna/vlnka po Veľkej Noci nečaká. Stalo sa a teraz do tretice hlásime, že ZVLÁDNEME TO,“ uviedli.

Kollár: Končím!

K statusu analytikov sa vyjadril aj matematik Richard Kollár. Podľa jeho slov bude v nemocniciach 2000 ľudí naraz, avšak nie na vrchole, ale v priemere za najbližšie tri mesiace. Aj z toho dôvodu si myslí, že na vrchole bude situácia oveľa horšia a pravdepodobne budeme mať plné kapacity lôžok určených pre koronavírusových pacientov. Analytikov sa pýta, na základe akých dát uviedli, že maximálny vrchol hospitalizovaných pacientov bude 2000.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Na to analytici odpovedali, že porovnali nám podobné krajiny s rovnakou mierou zaočkovania, ako sú Srbsko, Chorvátsko či Slovinsko a na základe ich dát predpovedali, čo nás tu čaká. S tým však Kollár nesúhlasí, tvrdí, že Chorvátsko ešte nie je na vrchole vlny, v Slovinsku rovnako nemusí byť všetkému koniec. Poukázal aj na svoje viaceré tvrdenia. Napokon však kartu obrátil na inú tému. „Už to nebudem ďalej komentovať, prestáva to dávať zmysel. Píšte ďalej , ako vám to vyhovuje. Ja to vzdávam, neviem vám nijak pomôcť. Pomôžte si sami,“ uzavrel.