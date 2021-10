Dátoví analytici: Je to mimoriadne a strašidelné! Slovensko je opäť na prvej priečke v Európe

„Tak máme Slovensko opäť na prvej priečke v Európe! Toto sa určite chytí ako „mimoriadna správa“. Lebo je o obetiach, lebo je o úmrtiach, lebo je to strašidelné,“ tvrdia dátoví analytici na sociálnej sieti.

Ako poukázali, v raste počtu úmrtí za posledné dva týždne je Slovensko na vrchu tabuľky zo všetkých štátov Európy. Podľa ich slov Slovensko eviduje nárast v porovnaní s inými krajinami o 248 percent, čo je až štvornásobok oproti polovici septembra. Konkrétne sme z počtu 23 obetí narástli na 80 za 7 dní.

„My sme písali aj články, že sme optimisti, že DELTU, jej priebeh a dopady na Slovensko vidíme v porovnaní s druhou vlnou ďaleko miernejšie, počty pacientov a obetí nižšie. Vidíme to inak a ďaleko lepšie ako ostatní analytici, ale to si málokto všimol. Boli a sú to dobré správy a kto by to už kvitoval?“ pýtajú sa analytici. Ako dodali, majú dobrý pocit z vývoja dohadov.

Aké budú skutočné čísla?

Poukázali na to, že Národná banka Slovenska dnes prišla s oveľa optimistickejšou verziou, ako sa pôvodne myslelo, pričom ešte donedávna sa hovorilo o dvojnásobku počtu obetí z druhej vlny. Podľa analytikov by to znamenalo 25-tisíc obetí, avšak, podľa dátových analytikov treba len prečiarknuť začiatočnú dvojku a budeme bližšie k skutočnosti. Podľa ich názoru bude počas tretej vlny „len“ zhruba 5-tisíc obetí.

Avšak, podľa tabuľky nemáme zďaleka tak veľa obetí, ako iné krajiny. Len máme vyšší percentuálny nárast. Napríklad, druhou krajinou hneď po Slovensku je Isle of Man, kde majú 100-percentný nárast počtu obetí – kým predminulý týždeň mali 0 obetí, za uplynulý týždeň to bola jedna obeť. Tretie Maďarsko má 69-percentný nárast – a to z 35 na 59 obetí. Najviac obetí vôbec má zatiaľ Rumunsko, kde zaznamenali nárast 43-percent z 858 obetí na 1227. Napríklad, v Rusku majú nárast 8 percent z 5683 obetí na 6122.

Problém pre Česko

Podľa tabuľky ECDC sa epidemiologická situácia na Slovensku výrazne zhoršila - väčšina Slovenska je totiž na mape znázornená červenou farbou. Mapou ECDC sa riadilo aj Česko, ktoré od pondelka zaradilo Slovensko medzi tzv. červené krajiny - teda krajiny s vysokým rizikom nákazy. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa sa situácia pre množstvo Slovákov výrazne skomplikuje.

"Od pondelka bude preto aj návrat zo Slovenska do Česka a v nedlhom čase predpokladám aj do niektorých ďalších krajín zložitejší. Na českom cestovateľskom semafore sa totiž posúvame z oranžovej kategórie do červenej s vysokým rizikom nákazy koronavírusom," skonštatoval. "Nezaočkovaní cestujúci budú musieť pri vstupe na české územie podstúpiť test a ísť do samoizolácie," dodal Klus. Pri návrate z krajiny s vysokou alebo veľmi vysokou mierou rizika je povinný PCR test v Česku najskôr piaty, ale najneskôr 14. deň po príchode. Dovtedy musí byť dotknutá osoba v samoizolácii.

