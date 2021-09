Ministerstvo pripravilo dva návrhy týkajúce sa drog: Kolíková informovala eurokomisára o stave reforiem

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR má pripravené dva návrhy týkajúce sa drogovej trestnej činnosti, no doteraz na nich nebola politická zhoda. Rezort zároveň pracuje na veľkej novele Trestného zákona, ktorú chce mať pripravenú ešte túto jeseň a má riešiť aj otázku drog. Povedal to Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu. MS reagovalo na výzvu mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS), aby koalícia predložila do konca októbra návrh na dekriminalizáciu marihuany.