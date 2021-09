POZOR na podvodné telefonáty: Ak budete počuť jeden z týchto príbehov, okamžite zložte!

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Aj tí, čo to nezažili na vlastnej koži, už určite počuli o fintách podvodníkov, ktorí chcú z dôverčivých ľudí vytiahnuť nejaké to euro. Arzenál ich príbehov, ktoré využívajú na obmäkčenie obetí, je naozaj obsiahli. Polícia preto zosumarizovala, pri akých frázach by ste mali zbystriť pozornosť.