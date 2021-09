Pri krádeži v bratislavskom byte sa zlodeji zamerali na luxusné predmety

"Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámi páchatelia vo večerných hodinách v čase od 19.30 do 20.15 h vošli do priestorov obytného domu, kde na najvyššom poschodí otvorili okno na chodbe a vošli na šikmú strechu tohto domu," uviedol Szeiff. Z prvého z bytov, do ktorého sa odtiaľ cez vypáčené okno dostali, utiekli, keďže sa v ňom nachádzali psy. Do vedľajšieho bytu sa mali dostať cez dvere na terasu, ktoré takisto vypáčili. Odcudzené luxusné predmety mali odtiaľ páchatelia odniesť v dvoch kufroch striebornej farby polepených nálepkami.

Polícia v tejto súvislosti prosí občanov, ktorí vo večerných hodinách v sobotu v blízkosti Dunajskej ulice v Bratislave spozorovali pohybovať sa osoby s takýmito kuframi, aby kontaktovali políciu. Nápomocní pri vyšetrovaní by tiež podľa Szeiffových slov mohli byť vodiči taxislužieb alebo majitelia ubytovacích zariadení.

Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie vo veci pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. V prípade vypátrania páchateľov a preukázania ich viny, im hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov.