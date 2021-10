ÚSPECH Viliama (15) z Pečie celé Slovensko: Varí pre 4-hviezdičkový hotel… Spolu so známym šéfkuchárom!

Len 15-ročný Viliam Bajzík včera nemal práve šťastný deň. Ako jeden zo súťažiacich šou Pečie celé Slovensko sa medzi dvanástimi súpermi statočne držal, no jeho talent na dlhoročné skúsenosti konkurencie už nestačili a v nedeľu z projektu vypadol. No v cukrárskom svete sa rozhodne nestratí...

Už teraz sa mu totiž podaril úspech, ktorí sa iným nepodarí ani po rokoch praxe. Zavolali ho totiž piecť pre 4-hviezdičkový hotel v Nízkych Tatrách. Gurmánske menu dokonca pripravoval po boku známeho slovenského šéfkuchára Michala Konráda. Zaujímalo nás teda, ako sa k takejto príležitosti dostal.

Viliam Bajzík síce z projektu Pečie celé Slovensko vypadol, no vo svete cukrárov sa rozhodne nestratí. Zdroj: Ján Zemiar

„Bola to v podstate milá náhoda, kedy som sa spoznal so spolužiačkou z vyššieho ročníka hotelovej akadémie v Piešťanoch, ktorá brigáduje v tomto hoteli. Počas nášho rozhovoru som jej spomenul, že rád pečiem a ukázal som jej zopár svojich dezertov. Ona tieto dezerty ukázala vedeniu hotela, a tak som dostal pozvanie na event s Michalom Konrádom,“ prezradil nám Viliam.

Jeho hlavnou úlohou na evente bolo podielať sa na poslednom chode, teda na dezerte. No obrovským zážitkom preňho bola aj spolupráca so známym kolegom. „Spolupráca s Michalom Konrádom bola pre mňa veľkým prínosom a skúsenosťou. Bolo to veľmi milé, občas to gradovalo no predovšetkým to bolo profesionálne. Michal je veľmi milý, charizmatický človek a prácu, ktorú robí, je vidieť, že robí precízne,“ dodal mladý cukrár, ktorému už teraz mnohí predpovedajú veľkú budúcnosť. Tak my mu prajeme, nech svoj talent a potenciál využije naplno!

Viliam Bajzík chystal dezert pre 4-hviezdičkový hotel po boku Michala Konráda. Zdroj: Ján Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar

