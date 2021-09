Šokujúci prieskum! Advokáti priznali skúsenosti s nezákonnými postupmi polície: Toto ponúkajú obvineným

"V prípade, ak budú zástupcovia SAK pozvaní do tejto pracovnej skupiny, radi sa zúčastníme práce v nej a konštruktívne sa zapojíme do debaty a tvorby nových predpisov," uviedla Donevová. Zároveň pripomenula prieskum medzi advokátmi zaoberajúcimi sa trestným právom, ktorý realizovala SAK v jarných mesiacoch tohto roku. Predmetom prieskumu boli ich skúsenosti týkajúce sa zákonnosti postupov orgánov činných v trestnom konaní (OČTK), teda polície a prokuratúry. Až 72 percent opýtaných obhajcov uviedlo, že nezákonné donútenie je bežnou praxou orgánov činných v trestnom konaní.

"Advokáti sa vo veľkej miere stretli aj s tým, že ich klientom boli ponúkané určité výhody, napríklad vylúčenie na samostatné konanie či prepustenie z väzby, ak poskytnú výpoveď, ktorá bude usvedčujúcim dôkazom proti inej osobe. Advokáti sa dokonca stretli aj s nátlakom, aby ukončili obhajobu klienta, alebo s nátlakom na klienta, aby ukončil spoluprácu s advokátom," skonštatovala Donevová. Do prieskumu sa zapojilo 71 advokátov.

Pracovná skupina bude zasadať nepretržite

Bezpečnostná rada štátu sa zišla vo štvrtok (16. 9.) popoludní v reakcii na "mimoriadne znepokojujúci" vývoj v orgánoch činných v trestnom konaní. Premiér Eduard Heger (OĽANO) po jej rokovaní avizoval vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má riešiť obnovu dôvery v právny štát. Od pondelka (20. 9.) bude nepretržite zasadať. Pre vládu a parlament má pripraviť návrhy zmien na zlepšenie fungovania súdov, polície a prokuratúry.

Ráznejšie môžeme konať, keď budeme mať na to legislatívu

Ráznejšie sa bude dať konať až vtedy, keď budeme mať pripravenú legislatívu, niektoré veci už sú v legislatívnom procese. Novinárom to v piatok povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Skonštatoval, že so zriadením pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy, súhlasilo aj hnutie Sme rodina. Nie je pre neho problém, že Sme rodina v skupine nebude. Čas podľa neho ukázal, že mnohé veci nefungujú. Dodal, že mnohí ľudia ostali v systéme "našich ľudí", ktorý tu podľa neho vytvorili vlády Smeru-SD.

VIDEO Mikulec reaguje na vyhlásenia Kollára: Mala by platiť prezumpcia neviny

"Ráznejšie môžeme konať, keď budeme mať aj legislatívu, a my máme navrhnuté niektoré legislatívne zmeny, ktoré sú už teraz v legislatívnom procese," odpovedal na otázky novinárov na riešenie situácie v rezorte. Personálny výber podľa neho nie je jednoduchý.

Čas podľa Mikulca ukázal, že mnohé veci i procesy nefungujú. "Mnohé aj interné predpisy, ktoré boli, ukazuje sa, že bude treba ich zmeniť. Priniesol to čas a situácia, ktorá tu dnes, bohužiaľ, je," doplnil.

Minister si myslí, že odborná pracovná skupina bude dobrým riešením. Až keď prinesie návrhy, bude sa dať hodnotiť, či je dostatočným riešením. Návrhy treba podľa neho urobiť veľmi rýchlo. "Nebol som na koaličnej rade, nemôžem povedať, na čom sa dohodli, bol som včera na bezpečnostnej rade, tam sa dohodlo zariadenie odbornej pracovnej skupiny," povedal s tým, že so zriadením skupiny súhlasilo aj Sme rodina.

Vyjadrenia šéfa Sme rodina Borisa Kollára o tzv. čurillovskej mafii nepovažuje za šťastné. Mala by podľa neho platiť prezumpcia neviny. "Nie je vhodné sa teraz vyjadrovať, či je tu nejaká čurillovská mafia. Myslím si, že tí ľudia si to celkom nezaslúžia, vzhľadom na to, že sú to dlhoroční vyšetrovatelia, ktorí riešili najzávažnejšie kauzy. Je veľmi veľa pochybností a veľmi veľa nevysvetlených vecí, ktoré sú v súvislosti s ich zadržaním," skonštatoval.