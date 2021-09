Premiér prelomil mlčanie: Ani nie týždeň po oznámení pracovnej skupiny tu máme PRVÉ MENÁ!

Eduard Heger má už prvé mená, ktoré budú súčasťou pracovnej skupiny.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Situácia v štátnych a súdnych zložkách Slovenskej republiky si momentálne prechádza netradične búrlivým obdobím. Vo väzbách končia vyšetrovatelia NAKA, nepokojné je to aj v prípade vzťahov prokuratúr a do toho všetkého prichádza aj nová pracovná skupina, ktorá je výsledkom premiérom zvolanej bezpečnostnej rady. Tá má vraj vrátiť dôveryhodnosť a obnoviť dôveru v právny štát. Z úst Eduarda Hegera prišli dokonca už prvé mena, ktoré by mali byť jej súčasťou.